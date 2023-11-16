"Это не безысходность": война РФ против Украины на истощение, нужно много времени, — Кая Каллас

Глава эстонского правительства Кая Каллас считает, что война против Украины закончится тогда, когда Россия поймет, что не может победить. Она уверена, что военнослужащие ВСУ имеют более высокий боевой дух, ведь "борются за свои дома".

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Российская Федерация, продолжая военную агрессию, надеется продержаться дольше, чем Украина. Однако помощь стран-партнеров поможет Силам обороны Украины выстоять в противостоянии. Об этом 14 ноября заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью "Голосу Америки".

Она подчеркнула важность дальнейшей поддержки Украины странами Запада. "Эта война на истощение. Это не безысходность, но нужно много времени", — сказала Каллас.

Глава эстонского правительства считает, что люди, ресурсы и боевой дух являются ключевыми элементами в таком противостоянии.

"Россия думает, что может продержаться дольше Украины. Однако я имею основания верить, что наша поддержка поможет Украине продержаться дольше России", — отметила Кая Каллас.

Она обратила внимание на то, что США и страны Европы помогают тренировать украинских военных на своих территориях.

"Европа обучает от 30 до 40 тысяч военных. Если столько же тренирует Америка, то это 80 000 тренированных солдат против срочников, которые отправляются в бой со стороны РФ. Итак, мы можем быть выносливее, чем Россия с точки зрения людей", — отметила премьер.

Также она отметила, что совокупный ВВП европейских стран в 7 раз больше, чем у РФ. Санкции, наложенные на страну-агрессора, имеют свое влияние. Россия потеряла треть своего бюджета и не имеет внешних поступлений. В дополнение, оборонный бюджет стран-участниц коалиции "Рамштайн" в 13 раз больше, чем у РФ.

"Они потеряли треть своего бюджета, и не могут ничего получить извне. Они имеют проблемы", — заявила политик. Глава правительства Эстонии считает, что война против Украины закончится тогда, когда Россия поймет, что не может победить, и что это была ошибка.

"Все лидеры в Европе выразили свою политическую волю по поддержке Украины, потому что для мира в мире важно, чтобы агрессия не окупилась", — подчеркнула она.

Каллас уверена, что военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют более высокий боевой дух, чем у российских оккупантов, ведь они "борются за свои дома".

"Боевой дух у них однозначно выше, чем у России. Нам также остается верить в победу Украины", — подчеркнула Кая Каллас.

Напомним, 27 октября на саммите Европейского Союза западные союзники Украины пытались убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо продолжить помогать Киеву.