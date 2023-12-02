"И в Будапешт плюнули, и в Вашингтон попали": у Порошенко отреагировали на обвинение СБУ

Согласно заявлению "Европейской солидарности", бывший украинский президент планировал посетить Польшу и США, однако визиты были "сорваны".

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В "Европейской солидарности" отреагировали на заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что экс-президент Петр Порошенко планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Соответствующий комментарий был опубликован на официальном портале партии.

В публикации сказано, что с первого по восьмое декабря Порошенко планировал посетить Польшу и США, однако поездка была "сорвана".

Сообщается, что из Украины не выпустили не только бывшего президента, но и всех депутатов "Европейской Солидарности", получивших приглашение на Форум Международного демократического союза и планировавших провести ряд встреч в США.

"К сожалению, Служба безопасности Украины распространила ложное сообщение, что отмена подписанного Председателем ВР Распоряжения о командировке и запрете выезда Порошенко 1 декабря была связана со встречей с Орбаном", — говорится в заявлении.

По мнению авторов публикации, люди, которые спровоцировали эту ситуацию, "подыгрывают врагу" и "вредят европейской интеграции" Украины.

"Парадокс официальных разъяснений СБУ еще и в том, что пятого Президента Украины, как ни странно, не выпускали в Венгрию, а по факту не выпустили в Вашингтон. Одним бессмысленным решением ударили сразу по двум сторонам – и в Будапешт плюнули, и в Вашингтон попали", — заявили в "Европейской солидарности"

Порошенко не выпустили из Украины: что известно

Напомним, 1 декабря бывший президент Петр Порошенко заявил, что его не выпустили на границе из Украины. Он назвал происходящее "антиукраинской диверсией", а также отметил, что у него была подписанная председателем Верховной Рады командировка.

Позже первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал ситуацию с выездом за границу Петра Порошенко. Он заявил, что был вынужден издать распоряжение об отмене разрешения на выезд после получения письма с грифом "Для служебного пользования".

В свою очередь СБУ 2 декабря заявила, что Петр Порошенко планировал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ведомстве утверждают, что эту встречу Российская Федерация планировала использовать в своих ИПСО.