У нардепа Алексея Гончаренко нашли дома "прослушку": политик отреагировал (документ)

По словам парламентария, полиция открыла уголовное производство в связи с обнаружением "прослушки" в его жилье. Он отметил, что в последнее время прослушивающие средства являются "очень популярной темой".

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Дома у народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко выявлено устройство для прослушивания. Об этом собщила пресс-служба Национальной полиции Украины в комментарии "Укринформ" 19 декабря.

Правоохранители отметили, что по факту обнаружения "прослушки" дома у нардепа открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, досудебное расследование осуществляет полиция Одесской области.

Что говорит Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале подтвердил, что полиция открыла уголовное производство в связи с обнаружением "прослушки" в его жилье. Он отметил, что сам обратился в Нацполицию с соответствующим запросом.

В подтверждение своим словам депутат опубликовал документ.

Полиция открыла уголовное производство в связи с обнаружением "прослушки" дома у Гончаренко Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

"Я смотрю, что прослушивающие средства сейчас очень популярная тема, учитывая, что позавчера такие средства нашли в кабинете Залужного. Что происходит?", — написал Гончаренко.

Напомним, 17 декабря в одном из кабинетов главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство. Сам генерал заявил, что относится к этому "как к войне" и уточнил, что прослушка была установлена в помещении, где он должен был находиться.

Позже, 19 декабря, генерал-майор запаса СБУ Виктор Яг заявил, что прослушивающее устройство, найденное в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, скорее всего, было имитацией. По его словам, ситуацию создали для провокации — чтобы потом вбросить фейковую аудиозапись с якобы разговорами главкома.