У нардепа Олексія Гончаренка знайшли вдома "прослушку": політик відреагував (документ)

За словами парламентарія, поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з виявленням "прослушки" в його помешканні. Він зазначив, що останнім часом прослуховувальні засоби є "дуже популярною темою".

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Удома в народного депутата України від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка виявлено пристрій для прослуховування. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України в коментарі "Укрінформ" 19 грудня.

Правоохоронці зазначили, що за фактом виявлення "прослушки" вдома у нардепа відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

За даними ЗМІ, досудове розслідування здійснює поліція Одеської області.

Що каже Гончаренко

Нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі підтвердив, що поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з виявленням "прослушки" в його помешканні. Він зазначив, що сам звернувся до Нацполіції з відповідним запитом.

На підтвердження своїх слів депутат опублікував документ.

Поліція відкрила кримінальне провадження у зв'язку з виявленням "прослушки" будинку в Гончаренка Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

"Я дивлюся, що прослуховувальні засоби зараз дуже популярна тема, враховуючи, що позавчора такі засоби знайшли в кабінеті Залужного. Що відбувається?", — написав Гончаренко.

Нагадаємо, 17 грудня в одному з кабінетів головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли прослуховувальний пристрій. Сам генерал заявив, що ставиться до цього "як до війни" і уточнив, що прослуховування було встановлено в приміщенні, де він мав перебувати.

Пізніше, 19 грудня, генерал-майор запасу СБУ Віктор Яг заявив, що прослуховувальний пристрій, знайдений у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, найімовірніше, був імітацією. За його словами, ситуацію створили для провокації — щоб потім вкинути фейковий аудіозапис із нібито розмовами головкому.