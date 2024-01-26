Не так трактовали: у Путина открестились от заявлений Bloomberg о возможном прекращении войны

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва и дальше будет настаивать на том, чтобы Украина оставалась нейтральной страной.

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Сообщение агентства Bloomberg о якобы готовности России начать мирные переговоры с Украиной не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Лента.ру".

"Нет, это неправильное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

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По словам представителя президента, Москва все еще настаивает на том, чтобы Украина оставалась нейтральной страной. Кроме того, в Кремле не отказываются и от требований относительно невхождения Украины в состав НАТО.

По информации агентства Bloomberg, Москва посылает Вашингтону сигналы через посредников об открытости к переговорам по завершению войны в Украине. По словам источников издания, сигналы были поданы высокопоставленным американским чиновникам в декабре через неназванного посредника. По их словам, Москва готова рассмотреть отказ от требований по нейтральному статусу Украины и даже от позиции по невступлению Киева в НАТО в обмен на признание новых регионов российскими.

Напомним, что советник Офиса президента Михаил Подоляк, Украина готова к переговорам с Россией о завершении войны, однако это может произойти только при определенных условиях.

Также в конце декабря 2023 года Подоляк рассказывал журналистам, что в классическом смысле слова переговоров не будет. Будут только ультимативные требования к России, которые та примет.