На Кубани запретили петь украинские песни, — певица Юлия Юрина

В Краснодарском крае России в репертуаре большинства музыкальных коллективов были песни на украинском языке, однако с 2014 года их запретили.

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В Краснодарском крае Российской Федерации запрещали исполнение украиноязычных песен и жгли украинские книги. Это началось еще в 2014 году. Об этом сообщила украинская певица, исполнительница народной и современной музыки Юлия Юрина в материале Фокуса "Исторические земли. Что происходит с украинцами по ту сторону российской границы".

"Когда после 2014 года я приезжала на Кубань, ходила в свою музыкальную школу, мне говорили, сверху приказ — украинские песни должны быть вычеркнуты из репертуаров. Это было странно, потому что большинство коллективов пели на украинском языке. Также запретили издавать газету, обучать украинскому языку и хранить библиотеки. Знаю о фактах уничтожения украинских книг — их просто сожгли на улице", — отмечает она.

Юлия Юрина родилась в РФ, до 18 лет жила в Анапе. Затем переехала учиться в Киев. В университете изучала фольклор и написала дипломную работу на тему "Украинцы на Кубани". Для этого Юрина ездила на Кубань, чтобы исследовать украинские села.

"И когда я уже знала украинский язык, заметила, что много собственных названий украинского происхождения. Например, есть река с названием Ставок", — рассказывает украинская певица.

Она отметила, что на территории Кубани сохранилось много традиций и песен, которых нет в России, например, веснянки и русальные песни.

"Там бабушки и дедушки рассказывали о своих традициях, песнях, которые остались. Я спрашивала, откуда у них здесь такие песни, говорили, что знают их с детства. Там сохранились зимние обрядности — вождение козы, Маланка, колядование, щедрование. Также пели веснянки и русальные песни. Всего этого в России нет. Когда я брала интервью у бабушек, рядом сидели их пятидесятилетние дочери, которые были ассимилированы к русской культуре, говорили по-русски. Но эти дочери помогали мне с переводом, когда я не понимала кубанский говор, на котором говорили старшие", — объясняет Юрина.

Сейчас певица отмечает, что она не может получить гражданство Украины, хотя и живет в Киеве 12 лет, свободно разговаривает на украинском языке и имеет, по рассказам близких, украинские корни.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о защите украинцев на территории РФ. В нем, в частности, говорится, что Россия на протяжении веков систематически уничтожала и уничтожает национальную идентичность.

Ранее сообщалось, что Зеленский внесет в ВР законопроект о двойном гражданстве. Принятие законопроекта позволит иметь гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира.

Больше читайте в материале Фокуса"Исторические земли. Что происходит с украинцами по ту сторону российской границы"