На Кубані заборонили співати українські пісні, — співачка Юлія Юріна

У Краснодарському краю Росії у репертуарі більшості музичних колективів були пісні українською мовою, однак з 2014 року їх заборонили.

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У Краснодарському краю Російської Федерації забороняли виконання україномовних пісень та палили українські книги. Це почалося ще у 2014 році. Про повідомила українська співачка, виконавиця народної і сучасної музики Юлія Юріна у матеріалі Фокусу "Історичні землі. Що відбувається з українцями по той бік російського кордону".

"Коли після 2014 року я приїжджала на Кубань, ходила до своєї музичної школи, мені говорили, згори наказ — українські пісні мають бути викреслені з репертуарів. Це було дивно, бо більшість колективів співали українською мовою. Також заборонили видавати газету, навчати української мови та зберігати бібліотеки. Знаю про факти знищення українських книжок — їх просто спалили на вулиці", — зазначає вона.

Юлія Юріна народилась у РФ, до 18 років жила в Анапі. Потім переїхала навчатися до Києва. В університеті вивчала фольклор та написала дипломну роботу на тему "Українці на Кубані". Для цього Юріна їздила на Кубань, аби досліджувати українські села.

"І коли я вже знала українську мову, помітила, що багато власних назв українського походження. Наприклад, є річка з назвою Ставок", — розповідає українська співачка.

Вона зазначила, що на території Кубані зберіглося багато традицій та пісень, котрих немає в Росії, наприклад, веснянки й русальні пісні.

"Там бабусі та дідусі розповідали про свої традиції, пісні, які залишилися. Я запитувала, звідки у них тут такі пісні, говорили, що знають їх з дитинства. Там збереглися зимові обрядовості — водіння кози, Маланка, колядування, щедрування. Також співали веснянки та русальні пісні. Усього цього в Росії не має. Коли я брала інтерв’ю у бабусь, поряд сиділи їх п'ятдесятирічні доньки, які були асимільовані до російської культури, говорили російською. Але ці доньки допомагали мені з перекладом, коли я не розуміла кубанську говірку, якою говорили старші", — пояснює Юріна.

Наразі співачка зазначає, що вона не може отримати громадянство України, хоча і живе у Києві 12 років, вільно розмовляє українською мовою та має, з розповідей близьких, українське коріння.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про захист українців на території РФ. У ньому, зокрема, йдеться, що Росія протягом століть систематично знищувала та знищує національну ідентичність.

Раніше повідомлялося, що Зеленський внесе до ВР законопроєкт про подвійне громадянство. Ухвалення законопроєкту дасть змогу мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Історичні землі. Що відбувається з українцями по той бік російського кордону"