Недостоверное декларирование на 24 млн: нардепу Мариковскому объявили подозрение, — ЦПК

По данным НАБУ, украинский политик вписал в декларацию криптовалюту на сумму 24 миллиона гривен, однако расследование показало, что кошелек не принадлежит ему.

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Украинский народный депутат мог неправильно задекларировать криптовалюту стоимостью 24 миллиона гривен, за что ему сообщили о подозрении. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро 31 января.

По данным следствия, в 2020 году народный избранник вписал в декларацию то, что ему якобы принадлежит криптовалюта на сумму 24 миллиона гривен и получил он ее еще в 2019.

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После расследования оказалось, что кошелек в реальности никогда ему не принадлежал.

"Транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, которые не имеют никакого отношения к субъекту декларирования. Стоимость криптоактива, который заведомо недостоверно задекларировал подозреваемый, оценена экспертами в 24,6 млн грн", — говорится в сообщении.

Квалифицировано данное преступление по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. В НАБУ добавили, что успешное расследование уголовного производства проходило в сотрудничестве с компетентными органами Соединенных Штатов Америки в рамках международной правовой помощи, за что им выразили отдельную благодарность.

"Расследование указанных фактов начато на основании заключения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", — говорится в сообщении.

Подозрение для нардепа: о ком речь

В Центре противодействия коррупции заявили, что речь про народного депутата от "Слуги народа" Александра Мариковского. Именно ему могли объявить в подозрении по лживому декларированию.

Украинский народный депутат получил подозрение из-за неправильной декларации Фото: Facebook

Отдельно было заявлено, что речь идет про декларацию 2020 года, которую нардеп подал 31 марта 2021 года. Соответственно, срок давности в этом деле может закончиться уже через 2 месяца.

"Это уже второй депутат от правящей партии, которого уличили в деле, где фигурируют криптовалюты", — заявили в Центре противодействия коррупции.

Украинский народный депутат получил подозрение из-за неправильной декларации Фото: Скриншот

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале также заявил, что речь идет про Александра Мариковского.

Украинский народный депутат получил подозрение из-за неправильной декларации Фото: Скриншот

Сам народный избранник на момент публикации материала никак не прокомментировал возможное подозрение.

Напомним, 25 января сообщалось, что два экс-депутата в Одессе украли 32 баржи и нанесли убытки на сумму 80 миллионов гривен. По информации правоохранителей, после заключения договоров аренды с фирмой-прокладкой судна переправили в одну из стран Ближнего Востока, где их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности.