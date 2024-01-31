Недостовірне декларування на 24 млн: нардепу Маріковському оголосили підозру, — ЦПК

За даними НАБУ, український політик вписав у декларацію криптовалюту на суму 24 мільйони гривень, однак розслідування показало, що гаманець не належить йому.

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Український народний депутат міг неправильно задекларувати криптовалюту вартістю 24 мільйони гривень, за що йому повідомили про підозру. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро 31 січня.

За даними слідства, 2020 року народний обранець вписав у декларацію те, що йому нібито належить криптовалюта на суму 24 мільйони гривень, а отримав він її ще 2019-го.

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Після розслідування виявилося, що гаманець у реальності ніколи йому не належав.

"Транзакції з придбання зазначеної в щорічній декларації криптовалюти здійснювалися громадянами іншої держави, які не мають жодного відношення до суб'єкта декларування. Вартість криптоактиву, який завідомо недостовірно задекларував підозрюваний, оцінено експертами у 24,6 млн грн", — ідеться в повідомленні.

Кваліфіковано цей злочин за ч. 2 ст. 366-2 КК України. У НАБУ додали, що успішне розслідування кримінального провадження відбувалося у співпраці з компетентними органами Сполучених Штатів Америки в межах міжнародної правової допомоги, за що їм висловили окрему подяку.

"Розслідування зазначених фактів розпочато на підставі висновку Національного агентства з питань запобігання корупції", — йдеться в повідомленні.

Підозра для нардепа: про кого йдеться

У Центрі протидії корупції заявили, що йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Олександра Маріковського. Саме йому могли оголосити підозру щодо неправильного декларування.

Український народний депутат отримав підозру через неправильну декларацію Фото: Facebook

Окремо було заявлено, що йдеться про декларацію 2020 року, яку нардеп подав 31 березня 2021 року. Відповідно, строк давності в цій справі може закінчитися вже за 2 місяці.

"Це вже другий депутат від правлячої партії, якого викрили у справі, де фігурують криптовалюти", — заявили в Центрі протидії корупції.

Український народний депутат отримав підозру через неправильну декларацію Фото: Скриншот

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі також заявив, що йдеться про Олександра Маріковського.

Український народний депутат отримав підозру через неправильну декларацію Фото: Скриншот

Сам народний обранець на момент публікації матеріалу ніяк не прокоментував ймовірну підозру.

Нагадаємо, 25 січня повідомлялося, що двоє ексдепутатів в Одесі вкрали 32 баржі та завдали збитків на суму 80 мільйонів гривень. За інформацією правоохоронців, після укладення договорів оренди з фірмою-прокладкою судна переправили в одну з країн Близького Сходу, де їх розібрали і виготовили з них 12 барж більшої вантажопідйомності.