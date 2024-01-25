Збитки на 80 млн гривень: два ексдепутати в Одесі вкрали 32 баржі, — СБУ (фото)

За інформацією правоохоронців, після укладання договорів оренди з фірмою-прокладкою судна переправили до однієї із країн Близького Сходу, де їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності.

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Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) вручили підозри колишнім депутатам Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ й ексочільнику судноплавної компанії. Про це повідомляє СБУ.

Як зазначається в повідомленні, масштабну схему розкрадання майна державної компанії "Українське Дунайське пароплавство" організували колишній начальник компанії спільно з ексдепутатами міської ради. Так вони привласнили 32 баржі торговельного флоту України на загальну суму понад 80 мільйонів гривень.

За даними слідства, організатори цієї оборудки у 2017 році уклали кілька договорів між пароплавством і підконтрольною їм фірмою на оренду цих суден.

"Однак замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію", — інформує СБУ.

Фото: СБУ

За даними правоохоронців, після цього судна переправили до однієї з країн Близького Сходу, де їх розібрали та виготовили з них 12 барж більшої вантажності, які в подальшому фігуранти використовували у власних комерційних цілях, у тому числі на території України, але уже під іншою реєстрацією. Наразі правоохоронці встановили місцезнаходження всіх викрадених суден і заарештували їх. Проведені СБУ експертизи підтвердили, що "нові" плавзасоби виготовлено з деталей річкових плавзасобів державного підприємства.

"На підставі зібраних доказів трьом організаторам оборудки та трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу:

⁠ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);

ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном із використанням службового становища, вчинене організованою злочинною групою в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів із майном, одержаним унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах)", — ідеться в повідомленні силовиків.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Арештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що постачальник Міноборони намагався за пів мільйона доларів підкупити ДБР. Бізнесмен сподівався, що так зможе повернути майно своїх компаній, яке було вилучено після початку розслідування справи про незаконні оборудки в закупівлях для ЗСУ.