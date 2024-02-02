"Зарабатывают на хайпе": у Зеленского отреагировали на территориальные претензии Венгрии

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, не стоит обращать внимания на заявления ультраправых или ультралевых партий, ведь они пытаются удержать рейтинги. Единственный угрожающий Украине агрессор — Россия.

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Время от времени со стороны Венгрии звучат различные заявления в отношении Украины, среди которых также территориальные претензии. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" рассказал, угрожает ли Будапешт целостности нашей страны.

По его словам, тот факт, что страна может блокировать решения всех других стран ЕС кажется странным. Также не совсем понятны заявления о том, что Будапешт будет претендовать на какую-то часть Украины, если та проиграет. В целом, у Зеленского считают, что обращать внимания на заявления любых ультраправых или ультралевых партий бессмысленно.

"Смотрите, в той же Германии есть партия, которая говорит, что надо закрыть окно помощи Украине. Есть даже ультралевая Сара Вагенкнехт, которая вообще говорит, что надо принять максимально репрессивные решения по Украине. Я бы на это не обращал внимания, потому что всегда есть такие маргинальные партии. Они зарабатывают деньги на хайпе", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы ОП заявил, что чаще всего те партии, которые делают провокационные заявления, не имеют существенного электорального влияния и при помощи подобных действий хотят удержать свой рейтинг на уровне 2-3%, чтобы пройти в парламент.

Соответственно, к реальности подобные заявления не имеют никакого отношения, ведь Венгрия, Румыния и Польша уважают суверенные права других государств и в современном мире не должно быть никаких сомнений.

"Единственная страна, которая сегодня ломает правила на европейском континенте, – это Россия. Она будет претендовать на уничтожение субъектности и суверенитета не только Украины, и уже откровенно об этом заявляет. Россия будет претендовать на страны Балтии, потому что считает, что это территория ее влияния", — продолжил Михаил Подоляк.

Если это произойдет, то Кремль надеется получить контроль над Северной Европой и акваторией Балтийского моря. Далее может быть Молдова.

Напомним, 27 января лидер венгерской партии Mi Hazank Ласло Тороцкаи заявил о том, что в случае поражения Украины в войне с Россией Будапешт будет претендовать на Закарпатье. Он также заявил, "Украина была куплена инвестиционным фондом BlackRock".

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба ответил на угрозы венгерских политиков в сторону Украины. По его словам, не всем хочется, чтобы между Киевом и Будапештом были хорошие отношения, поэтому и прозвучали "какие-то угрозы".