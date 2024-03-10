Перестановки в ВСУ: в высшем командовании украинских сил грядут изменения, — Гончаренко

В частности, нардеп уточнил, что "скорее всего" будут заменены командующие Военно-морским флотом и Воздушными силами ВСУ.

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В руководстве Военно-морского флота Украины и Воздушных сил ВСУ намечаются изменения. В частности, будут заменены командующие этими родами войск, а также высший офицерский состав. Об этом 10 марта написал в соцсетях нардеп Алексей Гончаренко.

В своих сообщениях нардеп уточнил, что изменения произойдут "скорее всего". Потом уточнил, что пока информация находится на уровне слухов, а обсуждения подробностей были ранее в его частном канале.

В посте Гончаренко упомянул свой комментарий по этому вопросу датированный 29 февраля. Тогда он также говорил о перестановках в высшем руководстве Вооруженных сил Украины и отметил, что информация требует уточнений.

"В ВСУ начнутся снова изменения. Будут изменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование. Информация требует прям точной проверки", — сообщил нардеп.

Некоторые ведущие украинских Телеграм-каналов уже задаются вопросом, означают ли публикации Гончаренко отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Отметим, нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в конце января активно публиковал инсайды об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тогда политик даже обсуждал эту тему на телемарафоне, при этом подчеркивал, что политические интриги в нынешних условиях недопустимы, поскольку они могут привести к потере страны.

Напомним, спустя неделю после активных обсуждений в информационном пространстве вероятной отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 8 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении. За ним последовал указ о назначении генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим ВСУ.