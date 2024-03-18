Разочарован, потому что думал, что получит 101% голосов: глава МИД Польши потроллил Путина

В МИД Польши выборы в России назвали такими, что проходили в условиях жестких репрессий против активистов и населения в целом, поэтому их нельзя считать честными и демократическими.

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В Министерстве иностранных дел Польши высмеяли абсолютную победу действующего президента РФ Владимира Путина на выборах президента в России. Здесь посмеялись, что Путин не доработал. Об этом во время общения с прессой в Брюсселе сказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает "24 канал".

По его словам, он почувствовал некоторое разочарование результатами выборов в России.

"Лично я был разочарован Владимиром Путиным. Я ожидал, что он получит не менее 101% голосов", — сыронизировал Радослав Сикорский.

Ранее польский МИД напомнил, что голосование в РФ происходило в условиях жестких репрессий против активистов и населения в целом, а это в свою очередь сделало невозможным демократический выбор людей.

"Учитывая последовательное внедрение в России репрессивного законодательства, ограничение прав и свобод граждан, в том числе политических, а также военной цензуры, политически мотивированных преследований и неприятие антивоенных кандидатов, "выборы" нельзя считать свободными и честными", — заявили в министерстве иностранных дел Польши.

Так, российский президент Владимир Путин ожидаемо победил на выборах. По данным ЦИК по состоянию на 6:00 18 марта по киевскому времени, поддержка главы Кремля составляет 87,34% (подсчитано 99,43% протоколов).

За других так называемых кандидатов в президенты России проголосовали менее 5% избирателей:

Николай Харитонов — 4,31%;

Владислав Даванков — 3,79%;

Леонид Слуцкий — 3,19%.

Напомним, что председатель Евросовета Шарль Мишель поздравил Путина с победой в первый день голосования . Он заявил, что не может назвать президентские выборы в РФ демократическими.