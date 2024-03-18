Розчарований, бо думав, що отримає 101% голосів: очільник МЗС Польщі потролив Путіна

В МЗС Польщі вибори в Росії назвали такими, що відбувалися за умов жорстких репресій проти активістів і населення загалом, тож їх не можна вважати чесними й демократичними.

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У Міністерстві закордонних справ Польщі висміяли абсолютну перемогу чинного президента РФ Володимира Путіна на виборах президента в Росії. Тут поглузували, що Путін недопрацював. Про це під час спілкування з пресою в Брюселі сказав очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє "24 Канал".

За його словами, він відчув деяке розчарування результатами виборів у Росії.

"Особисто я був розчарований Володимиром Путіним. Я очікував, що він отримає щонайменше 101% голосів", — зіронізував Радослав Сікорський.

Раніше польське МЗС нагадало, що голосування в РФ відбувалося за умов жорстких репресій проти активістів і населення загалом, а це, зі свого боку, унеможливило демократичний вибір людей.

"Із огляду на послідовне впровадження в Росії репресивного законодавства, обмеження прав і свобод громадян, зокрема політичних, а також військової цензури, політично вмотивованих переслідувань і неприйняття антивоєнних кандидатів, "вибори" не можна вважати вільними та чесними", — заявили в міністерстві закордонних справ Польщі.

Російський президент Володимир Путін очікувано переміг на виборах. За даними ЦВК станом на 6:00 18 березня за київським часом, підтримка очільника Кремля становить 87,34% (підраховано 99,43% протоколів).

За інших так званих кандидатів у президенти Росії проголосували менш ніж 5% виборців:

Микола Харитонов — 4,31%;

Владислав Даванков — 3,79%;

Леонід Слуцький — 3,19%.

Нагадаємо, що голова Євроради Шарль Мішель привітав Путіна з перемогою в перший день голосування. Він заявив, що не може назвати президентські вибори в РФ демократичними.