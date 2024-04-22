Ждут, когда будет безопасно: эксперт назвал главное условие предоставления Украине F-16

По словам шеф-редактора компании Defense Express Валерия Рябых, когда авиация уже будет в Украине, то для противника это будет сигналом о новых целях. Соответственно, нужно создать условия, чтобы самолеты были защищены.

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Уже в начале лета 2024 года международные партнеры обещали предоставить Украине истребители F-16, однако и сейчас ни количество, ни сроки поставок неизвестны. На эту тему в комментарии Фокусу высказался шеф-редактор информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

По словам эксперта, введение в строй боевой авиации — серьезный процесс на фоне возможностей РФ, которые она показывает по нанесению ударов по критической инфраструктуре Украины.

"Не надо быть теоретиком военного дела, чтобы понять, что в условиях, когда страна не защищена от ударов российских ракет, появление подобных истребителей на аэродромах страны может быть сигналом для новых целей. Международные партнеры хотели бы, чтобы переданные Украине самолеты были защищены", — говорит Валерий Рябых.

Иными словами надо создать условия, которые бы обеспечивали относительно безопасное использование на территории Украины. Речь идет о получении дополнительных систем ПВО и уничтожении средств разведки противника.

"Уже сейчас видим, что уничтожено средство разведки в Брянской области, которое могло выявлять цели на 700 км вглубь Украины. Удар по Джанкою в Крыму — тоже уничтожение ПВО противника. Это можно рассматривать как меры по созданию условий для появления этих самолетов. Не исключаю, что трудности и задержки связаны с желанием наших партнеров, чтобы эти самолеты стали действенным средством для решения задач, стоящих перед ВСУ, а не просто мишенью для РФ. К тому же эти самолеты должны быть органической частью системы противовоздушной и противоракетной обороны с одной стороны, а с другой — они необходимы срочно для поддержки войск на поле боя, потому что прошлогодний опыт показал, что ведение сухопутных действий оперативного и оперативно-стратегического масштаба практически невозможны", — добавляет он.

Больше читайте в материале Фокуса: "Запад безумно опаздывает": почему F-16 продают Аргентине вместо Украины".

Напомним, еще в августе 2023 года Дания анонсировала передачу истребителей, которые в распоряжении страны, воздушным силам Украины, а недавно согласилась продать часть F-16 Аргентине.