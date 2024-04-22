Чекають, коли буде безпечно: експерт назвав головну умову надання Україні F-16

За словами шеф-редактора компанії Defense Express Валерія Рябих, коли авіація вже буде в Україні, то для противника це буде сигналом про нові цілі. Відповідно, потрібно створити умови, щоб літаки були захищені.

Related video

Уже на початку літа 2024 року міжнародні партнери обіцяли надати Україні винищувачі F-16, однак і зараз ні кількість, ні терміни постаання не відомі. Про це в коментарі Фокусу висловився шеф-редактор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

За словами експерта, введення в дію бойової авіації — серйозний процес на тлі можливостей РФ, які вона показує, щодо нанесення ударів по критичній інфраструктурі України.

"Не треба бути теоретиком військової справи, щоб зрозуміти, що в умовах, коли країна не захищена від ударів російських ракет, поява подібних винищувачів на аеродромах країни може бути сигналом для нових цілей. Міжнародні партнери хотіли б, щоб передані Україні літаки були захищені", — каже Валерій Рябих.

Іншими словами, треба створити умови, які б гарантували відносно безпечне використання на території України. Ідеться про отримання додаткових систем ППО та знищення засобів розвідки противника.

"Уже зараз бачимо, що знищено засіб розвідки в Брянській області, який міг виявляти цілі на 700 км углиб України. Удар по Джанкою в Криму — теж знищення ППО противника. Це можна розглядати як заходи зі створення умов для появи цих літаків. Не виключаю, що труднощі та затримки пов'язані з бажанням наших партнерів, щоб ці літаки стали дієвим засобом для вирішення завдань, які стоять перед ЗСУ, а не просто мішенню для РФ. До того ж ці літаки мають бути органічною частиною системи протиповітряної та протиракетної оборони, із одного боку, а з іншого, вони потрібні терміново для підтримки військ на полі бою, бо минулорічний досвід засвідчив, що ведення сухопутних дій оперативного й оперативно-стратегічного масштабу практично неможливі", — додає він.

Більше читайте в матеріалі Фокусу: "Захід шалено запізнюється": чому F-16 продають Аргентині замість України".

Нагадаємо, ще в серпні 2023 року Данія анонсувала передачу винищувачів, які є в розпорядженні країни, Повітряним силам України, а нещодавно погодилася продати частину F-16 Аргентині.