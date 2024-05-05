Война за мозги: как украинцы могут победить пропагандистскую армию Путина на оккупированных территориях

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) резко осудила финансирование российскими властями онлайн-школы военных "корреспондентов" для работы на временно оккупированных украинских территориях и назвала ее "фабрикой пропагандистов". В том, как и почему официальный Киев должен делать все возможное с тем, чтобы эта так называемая фабрика уменьшила масштабы влияния своей токсичной продукции, разбирался Фокус.

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О том, что Москва активно формирует новое поколение "военных корреспондентов", а в действительности — армию пропагандистов для работы, в том числе и на оккупированных украинских территориях, говорится в обнародованном заявлении "Репортеров без границ".

"В марте 2022 года Владимир Путин заявил, что будет вести последовательную информационную войну. И он действительно готовит огромную армию пропагандистов, в том числе на оккупированных территориях", — акцентируют правозащитники.

Особое внимание аналитики RSF обращают на то, что на одном из фото, опубликованном недавно в российской социальной сети "Вконтакте", "Школа военных корреспондентов" представляет свой первый выпуск, где 20 студентов, прошедших бесплатное обучение, позируют возле частично разрушенного здания на оккупированных территориях Украины.

Отдельно отмечается, что во время подобного рода курсов абитуриентов учат проводить интервью с российскими солдатами, а спикером, среди прочих, выступает известный российский пропагандист Сергей Мардан, которому Служба безопасности Украины выдвинула подозрение за "призывы к геноциду" и "отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".

Онлайн-школа, финансируемая Российским президентским фондом культурных инициатив, заявила вскоре после старта своей работы 1 декабря 2023 года, что насчитывает более 1 000 слушателей, — отмечают "Репортеры без границ", жестко осуждая подобного рода практики РФ.

Эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что несмотря на полномасштабную войну, Украина вполне способна разработать и запустить в действие механизмы, способные заглушить голос российской пропаганды на временно оккупированных территориях.

Думать о мировоззренческих ценностях

"Уже сегодня мы имеем колоссальную проблему с путинскими информационными "войсками". Это чрезвычайно серьезная угроза. Если посмотреть, например, пропагандистские материалы, которые были сняты еще в оккупированном Херсоне, то в одном из их фильмов было около сотни участников самого разного уровня. Меня очень и негативно удивило то, какое количество лиц уже тогда поддалось российской пропаганде!" — возмущается в разговоре с Фокусом политолог и экс-нардеп Олесь Доний.

Напомнив о том, что известного писателя Владимира Вакуленко убили двое коллаборационистов, Олесь Доний отмечает следующее: "То есть должны понимать, что это были местные люди, которые взяли оружие в руки и убивают украинцев, хотя сами еще недавно были гражданами Украины. Таким образом очевидно, что нам нужно больше внимания уделять вопросу привлекательности украинского демократического проекта, его инклюзивности, противопоставляя это авторитарному российскому проекту. К сожалению, у нас пока что с этим есть проблемы. Если у нас, например, закрыты границы для украинских граждан, если у нас запрещено предоставление консульских услуг для украинских граждан, то, к сожалению, враг будет активно пользоваться этим. То есть, если украинский проект прекращает быть привлекательным для украинских граждан, то это дает дополнительный козырь в руки нашего врага".

Отталкиваясь от вышесказанного, эксперт констатировал, что в сложившейся ситуации монополизация информационного ресурса не поможет, так как речь идет "о привлекательности украинского проекта как такового".

Украинский проект должен быть намного круче и привлекательнее российского Фото: Getty Images

"Это важнейший вопрос, поскольку сейчас идет очень серьезная борьба за умы, а это, прежде всего — соревнование идей. Если же у нас, кроме украинского языка, который мы постоянно распространяем, не будет больше ничего содержательного, то с чем, спрашивается, мы будем идти к гражданам, которые находятся на временно оккупированных территориях? Итак, нам нужно не создавать какой-то очередной орган в правительстве, а осознавать, что украинская идея, украинский проект должен быть намного круче и привлекательнее российского. То есть сегодня крайне необходимо думать о своих мировоззренческих ценностях и максимально их продвигать на всех платформах", — заключает Олесь Доний.

На оккупированных территориях высокий процент патриотов

В свою очередь политолог, глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Россия и Путин на протяжении десятилетий формируют достаточно действенные сети для промывки мозгов нашим гражданам как на оккупированных территориях, так и на не оккупированных. Как с этим бороться? Здесь должен быть чрезвычайно большой комплекс решений, начиная от пересмотра формата работы телемарафона, заканчивая созданием особых информационных инструментов для последовательной работы или с отдельными оккупированными территориями, или даже с отдельными гражданами".

Работу на этом участке, по убеждению эксперта, следует начинать с назначения "полноценного" министра культуры и информационной политики, "который предложит свое четкое и системное видение".

"Как по мне, политика нового министра должна была бы быть сформирована на основе нескольких шагов. Шаг первый — максимальное ограничение или запрет сети Telegram в Украине. Автоматически с этим следует отказаться от формата единого телевещания, что позволит не только восстановить, но и нарастить доверие к нашему телевидению. Шаг второй — нужна целостная работа по распространению украинских информационных сигналов на оккупированную территорию. Я напомню, что у нас сейчас есть проблема даже с прифронтовыми территориями, где доминирует более качественный сигнал российского радио и где граждане беспрепятственно смотрят каналы российского телевидения. Наконец, третий важный шаг — это создание отдельных телевизионных продуктов для оккупированных территорий", — отмечает Алексей Кошель.

Украина вполне способна заглушить голос российской пропаганды на временно оккупированных территориях Фото: Getty Images

Он также подчеркивает, что если у нас есть возможность пробивать линии степного Крыма до Симферополя включительно, то соответственно есть возможность также создать отдельный телеканал именно для оккупированных регионов.

"Приведу здесь пример Грузии, которая в свое время создала отдельный телеканал для оккупированной Южной Осетии. Это при том, что вся Южная Осетия, включая Цхинвали насчитывала всего около 60–70 тысяч жителей. И даже для этого был создан отдельный телеканал — да, не лучшего качества, но эта работа в результате все же была достаточно эффективной", — отмечает Алексей Кошель.

В общем, "систематически анализируя информационные материалы, которые поступают с оккупированных территорий", политолог пришел к выводу, "что нам нужно быть большими оптимистами относительно настроений украинских граждан".

"Я в свое время, а именно в сентябре 2023 года, встречал цифру о том, что оккупационная власть возбудила около 500 производств против граждан Украины в Крыму за их публичные высказывания против действий российской власти и российской армии. То есть, если посчитать, то получается, что с начала широкомасштабной войны фактически в формате каждый день возбуждалось дело против украинских граждан. Я считаю, что для Крыма, где десять лет подряд тщательно промывали мозги — это достаточно большой показатель, учитывая то, что публичные высказывания против российского политического и военного руководства могут иметь следствием не только административную ответственность, но и достаточно серьезные проблемы с ФСБ", — подчеркивает эксперт.

Оккупационные власти возбудили около 500 производств против граждан Украины в Крыму за их публичные высказывания против действий российских властей и российской армии Фото: Из открытых источников

По его убеждению, это — серьезный сигнал, который показывает, что на оккупированной территории остается достаточно большое количество патриотов "даже в формате десятилетней оккупации".

"В общем, я считаю, что процент проукраински настроенных граждан на оккупированных территориях достаточно высок, и с ними нужно целостно работать", — резюмирует Алексей Кошель.

Эксперт: "Если у нас запрещено предоставление консульских услуг для украинских граждан, то, к сожалению, враг будет активно пользоваться этим" Фото: Из открытых источников

Между тем о том, что российская пропаганда сейчас активно работает на раскол Украины, пытаясь поделить наших сограждан на тех, кто выехал за границу, спасаясь от войны, и тех, кто остался заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Это очень опасная ситуация. Есть проекты, которые ориентированы на то, чтобы собрать лидеров мнений, которые за рубежом, представителей бывшей власти, которые тоже сейчас за рубежом, и создать фактически "альтернативную Украину", — отмечает глава ЦПИ.

По его убеждению, с украинцами за рубежом следует активно работать, посылая им нужные и правильные месседжи, ведь это — отдельная категория людей, которых надо возвращать в Украину и говорить им постоянно о ее — Украины — неизбежной победе.