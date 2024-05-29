Зеленского попросили не обращаться к НАТО по поводу членства Украины в этом году, — СМИ

По словам журналистов, в НАТО согласились, что Украине не будет разрешено присоединиться к Альянсу во время войны с Россией, поскольку это приведет к срабатыванию статьи 5 о взаимной обороне.

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Президента Украины Владимира Зеленского попросили не обращаться к НАТО по поводу вступления его страны в Альянс в этом году. Об этом пишет издание The Telegraph.

По словам журналистов, Германия и США открыто предостерегали против конкретных сроков для Украины во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне, посвященной 75-летию со дня создания Альянса.

"Они очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году", — сообщил источник журналистам.

Издание пишет, что Штаты, возможно, не так сильно обеспокоены как Германия. Однако политики переживают по поводу угрозы со стороны России для остальных членов НАТО. При этом Зеленского попросили не требовать от Альянса "невозможного" и не оказывать давление на партнеров.

В материале говорится, что в прошлом году Зеленский назвал "абсурдом" то, что лидеры НАТО отказались направить Киеву приглашение на полноправное членство в Альянс во время встречи в Вильнюсе.

Сообщается, что вопрос членства Украины в НАТО стал доминировать на прошлогоднем саммите и вызвал раскол между государствами-членами. Подобный инцидент в Вашингтоне может сыграть свою роль в предвыборной кампании Дональда Трампа, который не раз ставил под сомнение актуальность Альянса.

По словам журналистов, хотя страны-члены НАТО откажутся называть конкретные сроки для Украины, они продолжать поддерживать ее и вести политику так называемого "моста" в Альянс.

Как рассказали дипломаты НАТО, пакет поддержки, который в настоящее время обсуждается, подчеркнет "способность Украины выбирать свое собственное будущее" и продемонстрирует, что "путь к членству становится короче". Так, пакет будет сосредоточен на укреплении вооруженных сил Украины, чтобы гарантировать готовность Украины немедленно присоединиться к НАТО, когда лидеры альянса согласятся, что настало подходящее время.

Сообщается, что государства-члены согласились, что Украине не будет разрешено присоединиться к Альянсу во время войны с Россией, поскольку это приведет к срабатыванию статьи 5 о взаимной обороне. При этом в Вильнюсе Великобритания и Франция настаивали на том, чтобы слово "приглашение" было включено в итоговое заявление саммита.

Напомним, в Минобороны разъяснили насчет инструкторов НАТО в Украине. По информации оборонного ведомства, с февраля 2024 года Украина выражала заинтересованность в приеме иностранных инструкторов. На сегодня все еще продолжаются дискуссии с Францией и другими странами.