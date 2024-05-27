Внутренняя работа над документами: в Минобороны разъяснили насчет инструкторов НАТО в Украине

По информации оборонного ведомства, с февраля 2024 года Украина выражала заинтересованность в приеме иностранных инструкторов. На сегодня все еще продолжаются дискуссии с Францией и другими странами.

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Представители Минобороны Украины выступили с разъяснения относительно многочисленных запросов журналистов на предмет инструкторов из союзных стран. Пост об этом опубликован в Telegram-канале оборонного ведомства.

"Начиная с февраля 2024 года Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов. На сегодня у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", — говорится в публикации.

Вместе с тем отмечается, что представители Минобороны совместно с Генштабом уже ведут внутреннюю работу над соответствующими документами по вопросу западных инструкторов, чтобы не тратить время на согласование бюрократических вопросов, когда официальные решения уже будут приняты.

Инструкторы НАТО в Украине

Представители стран Балтии, а также Польши сообщили, что направят свои войска в Украину, если российская армия добьется прорыва фронта. По данным Der Spiegel, потенциальный стратегический прорыв оккупантов на востоке Украины возможен из-за недостаточной поддержки западных стран.

Напомним, что 22 мая Newsweek писал, что все медленно приближается к тому, что войска НАТО появятся в Украине.

Также сообщалось, что 20 мая Эстония призвала отправить войска НАТО в Украину. Премьер-министры страны Кая Каллас сообщила журналистам, что в Украине уже есть военные, которые тренируют украинских солдат в реальных условиях.