"Не значит бомбить РФ": Эстония призывает отправить войска НАТО в Украину, — FT

Российская пропаганда и так говорит, что они воюют против НАТО в Украине, поэтому, по мнению премьера Эстонии Каи Каллас, РФ и так может напасть, если они этого захотят.

Related video

Союзники по НАТО не должны бояться, что отправка войск в Украину рискует втянуть Альянс в войну против РФ. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Financial Times.

Кая Каллас сообщила журналистам, что в Украине уже есть бойцы, которые тренируют украинских солдат "на земле". Они это делали отдельно и на свой страх и риск. Она добавила, что удары РФ по персоналу НАТО не приведут к автоматическому срабатыванию 5 статьи НАТО о совместной обороне.

"Я не могу представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто прислал своих людей, скажут: "Это пятая статья, давайте ... бомбить Россию". Это не так работает, это не автоматически. Такие страхи являются необоснованными. Если вы посылаете своих людей помогать украинцам, то ты знаешь, что в стране война и ты идешь в зону риска", — пояснила эстонский премьер.

Украине нужно обучить сотни тысяч военных в течение следующих месяцев, и это было бы эффективнее делать в Украине, а не тратить время на перевозку бойцов в Польшу или Германию, а затем обратно. Генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, ранее предположил, что европейцы "со временем добьются того, чтобы отправить больше войск в Украину".

В Эстонии такое решение потребует одобрения парламента, но в стране продолжается открытая публичная дискуссия. Страны Балтии говорят, что их безопасность напрямую зависит от успеха Украины. Они опасаются, что поражение побудит Путина проверить единство НАТО в их регионе.

"Пропаганда России сводится к войне с НАТО, поэтому им не нужны оправдания. Что бы мы ни делали на нашей стороне. . Если они хотят атаковать, они нападут", — резюмировала Каллас.

Также она отметила, что в Европе до сих пор нет единства относительно победы Украины, некоторые до сих пор хотят, чтобы "Украина не проиграла". А в таком случае нет стратегии и тактики, как победить Киеву. У Эстонии есть только одно желание — победа Украины.

Напомним, Бен Ходжес назвал, какие цели могут выполнять бойцы НАТО в Украине.

9 мая сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о размещении иностранных военных в Украине.