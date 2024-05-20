"Не означає бомбити РФ": Естонія закликає відправити війська НАТО в Україну, – FT

Російська пропаганда і так каже, що вони воюють проти НАТО в Україні, тому, на думку премʼєрки Естонії Каї Каллас, РФ і так може напасти, якщо вони цього захочуть.

Related video

Союзники по НАТО не мають боятися, що відправлення військ в Україну ризикує втягнути Альянс у війну проти РФ. Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, повідомляє Financial Times.

Кая Каллас повідомила журналістам, що в Україні вже є бійці, які тренують українських солдатів "на землі". Вони це робили окремо й на свій страх та ризик. Вона додала, що удари РФ по персоналу НАТО не призведуть до автоматичного спрацювання 5 статті НАТО про спільну оборону.

"Я не можу уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто прислав своїх людей, скажуть: "Це пʼята стаття, давайте … бомбити Росію". Це не так працює, це не автоматично. Такі страхи є необґрунтованими. Якщо ви посилаєте своїх людей допомагати українцям, то ти знаєш, що в країні війна і ти йдеш у зону ризику", — пояснила естонська премʼєрка.

Україні потрібно навчити сотні тисяч військових протягом наступних місяців, і це було б ефективніше робити в Україні, а не витрачати час на перевезення бійців у Польщу чи Німеччину, а потім назад. Генерал Чарльз Браун, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, раніше припустив, що європейці "з часом досягнуть того, щоб відправити більше військ в Україну".

В Естонії таке рішення потребуватиме схвалення парламенту, але в країні триває відкрита публічна дискусія. Країни Балтії кажуть, що їхня безпека прямо залежить від успіху України. Вони побоюються, що поразка спонукає Путіна перевірити єдність НАТО у їхньому регіоні.

"Пропаганда Росії зводиться до війни з НАТО, тому їм не потрібні виправдання. Що б ми не робили на нашому боці. . . Якщо вони хочуть атакувати, вони нападуть", — резюмувала Каллас.

Також вона наголосила, що в Європі досі немає єдності щодо перемоги України, деякі досі хочуть, щоб "Україна не програла". А в такому разі немає стратегії і тактики, як перемогти Києву. У Естонії є тільки одне бажання — перемога України.

Нагадаємо, Бен Годжес назвав, які цілі можуть виконувати бійці НАТО в Україні.

9 травня повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився про розміщення іноземних військових в Україні.