"Було б корисним": генерал США назвав можливі цілі військ НАТО в Україні (відео)

За словами екскомандувача силами США в Європі Бена Годжеса, просто спрямувати військових Альянсу в країну, що воює, було б "занадто просто". Необхідно спочатку визначити стратегію того, до чого це має призвести і як ефективно використовувати ресурси.

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Деякі країни НАТО продовжують обговорювати сценарій, за якого війська Альянсу можуть бути відправлені в Україну. Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес у коментарі "24 каналу" розповів, яка в іноземних військ буде мета, якщо це станеться.

За його словами, інші країни європейського континенту перехопили ініціативу французького президента Емманюеля Макрона, який першим висловився про те, що в майбутньому військові НАТО можуть бути відправлені в Україну. Це змушує росіян турбуватися про те, які задуми є у Києва та його союзників.

"Я знаю, що вони можуть тут робити. Можу вказати багато місць, де можна було б розмістити війська США або інших країн, щоб вони могли робити те, що було б корисним для України", — заявив Бен Годжес.

Окремо американський генерал-лейтенант у відставці додав, що введення військ — досить важливе політичне рішення в будь-якому разі, однак його не можна ухвалювати, якщо заздалегідь не буде визначено стратегічної мети.

Річ у тім, що якщо не визначитися із завданнями, то наявні ресурси не вдасться використати в найкращий спосіб, адже просто відправити війська або ввести флот "надто просто", каже Бен Годжес.

"Стратегічна мета має полягати в допомозі Україні перемогти Росію, відкинути війська назад до кордонів 1991 року. Отже, це означає знищити російські логістику, штаби, зробити Крим непридатним місцем для російських військ. Мати можливість бити по логістиці в Росії до того, як росіяни збиратимуться атакувати Україну", — підсумував генерал-лейтенант США у відставці.

Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився про розміщення іноземних військових в Україні. За його словами, Альянс не має наміру посилати своїх військовослужбовців на українську територію, однак готовий надавати військову допомогу Києву для захисту від російського повномасштабного вторгнення.