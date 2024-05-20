"Было бы полезным": генерал США назвал возможные цели войск НАТО в Украине (видео)

По словам экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, просто направить военных Альянса в воюющую страну было бы "слишком просто". Необходимо изначально определить стратегию того, к чему это должно привести и как эффективно использовать ресурсы.

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Некоторые страны НАТО продолжают обсуждать сценарий, при котором войска Альянса могут быть отправлены в Украину. Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в комментарии "24 каналу" рассказал, какая у иностранных войск будет цель, если это произойдет.

По его словам, другие страны европейского континента перехватили инициативу французского президента Эмманюэля Макрона, который первым высказался о том, что в будущем военные НАТО могут быть отправлены в Украину. Это вынуждает россиян беспокоиться о том, какие замыслы есть у Киева и его союзников.

"Я знаю, что они могут здесь делать. Могу указать много мест, где можно было бы разместить войска США или других стран, чтобы они могли делать то, что было бы полезным для Украины", – заявил Бен Ходжес.

Отдельно американский генерал-лейтенант в отставке добавил, что введение войск — достаточно важное политическое решение в любом случае, однако его нельзя принимать, если предварительно не будет определена стратегическая цель.

Дело в том, что если не определиться с задачами, то использовать имеющиеся ресурсы не получится использовать лучшим способом, ведь просто отправить войска или ввести флот "слишком просто", говорит Бен Ходжес.

"Стратегическая цель должна заключаться в помощи Украине победить Россию, отбросить войска обратно к границам 1991 года. Итак, это означает уничтожить российские логистику, штабы, сделать Крым непригодным местом для российских войск. Иметь возможность бить по логистике в России до того, как россияне будут собираться атаковать Украину", — подытожил генерал-лейтенант США в отставке.

Напомним, 9 мая сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о размещении иностранных военных в Украине. По его словам, Альянс не намерен посылать своих военнослужащих на украинской территории, однако готов оказывать военную помощь Киеву для защиты от российского полномасштабного вторжения.