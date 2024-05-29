Зеленського попросили не звертатися до НАТО щодо членства України цього року, — ЗМІ

За словами журналістів, у НАТО погодилися, що Україні не буде дозволено приєднатися до Альянсу під час війни з Росією, оскільки це призведе до спрацьовування статті 5 про взаємну оборону.

Related video

Президента України Володимира Зеленського попросили не звертатися до НАТО щодо вступу його країни до Альянсу цього року. Про це пише видання The Telegraph.

За словами журналістів, Німеччина і США відкрито застерігали проти конкретних термінів для України під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні, присвяченій 75-річчю від дня створення Альянсу.

"Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України шляхом до повноправного членства в НАТО цього року", — повідомило джерело журналістам.

Видання пише, що Штати, можливо, не так сильно стурбовані як Німеччина. Однак політики переживають з приводу загрози з боку Росії для інших членів НАТО. При цьому Зеленського попросили не вимагати від Альянсу "неможливого" і не чинити тиск на партнерів.

У матеріалі йдеться про те, що минулого року Зеленський назвав "абсурдом" те, що лідери НАТО відмовилися надіслати Києву запрошення на повноправне членство в Альянсі під час зустрічі у Вільнюсі.

Повідомляється, що питання членства України в НАТО стало домінувати на торішньому саміті і викликало розкол між державами-членами. Подібний інцидент у Вашингтоні може зіграти свою роль у передвиборчій кампанії Дональда Трампа, який не раз ставив під сумнів актуальність Альянсу.

За словами журналістів, хоча країни-члени НАТО відмовляться називати конкретні терміни для України, вони продовжуватимуть підтримувати її та вестимуть політику так званого "мосту" до Альянсу.

Як розповіли дипломати НАТО, пакет підтримки, який наразі обговорюється, підкреслить "здатність України обирати своє власне майбутнє" і продемонструє, що "шлях до членства стає коротшим". Так, пакет буде зосереджений на зміцненні збройних сил України, щоб гарантувати готовність України негайно приєднатися до НАТО, коли лідери альянсу погодяться, що настав відповідний час.

Повідомляється, що держави-члени погодилися, що Україні не буде дозволено приєднатися до Альянсу під час війни з Росією, оскільки це призведе до спрацьовування статті 5 про взаємну оборону. При цьому у Вільнюсі Велика Британія і Франція наполягали на тому, щоб слово "запрошення" було включено до підсумкової заяви саміту.

Нагадаємо, у Міноборони роз'яснили щодо інструкторів НАТО в Україні. За інформацією оборонного відомства, з лютого 2024 року Україна висловлювала зацікавленість у прийомі іноземних інструкторів. На сьогодні все ще тривають дискусії з Францією та іншими країнами.