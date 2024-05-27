Внутрішня робота над документами: у Міноборони роз'яснили щодо інструкторів НАТО в Україні

За інформацією оборонного відомства, з лютого 2024 року Україна висловлювала зацікавленість у прийманні іноземних інструкторів. На сьогодні все ще тривають дискусії з Францією та іншими країнами.

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Представники Міноборони України виступили з роз'ясненням щодо численних запитів журналістів на предмет інструкторів із союзних країн. Пост про це опубліковано в Telegram-каналі оборонного відомства.

"Починаючи з лютого 2024 року Україна висловила зацікавленість у перспективі приймання в Україні іноземних інструкторів. На сьогодні у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання", — йдеться у публікації.

Водночас зазначається, що представники Міноборони спільно з Генштабом уже ведуть внутрішню роботу над відповідними документами щодо питання західних інструкторів, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних питань, коли офіційні рішення вже буде ухвалено.

Інструктори НАТО в Україні

Представники країн Балтії, а також Польщі повідомили, що направлять свої війська в Україну, якщо російська армія доб'ється прориву фронту. За даними Der Spiegel, потенційний стратегічний прорив окупантів на сході України можливий через недостатню підтримку західних країн.

Нагадаємо, що 22 травня Newsweek писав, що все повільно наближається до того, що війська НАТО з'являться в Україні.

Також повідомлялося, що 20 травня Естонія закликала відправити війська НАТО в Україну. Прем'єр-міністерка країни Кая Каллас повідомила журналістам, що в Україні вже є військові, які тренують українських солдатів у реальних умовах.