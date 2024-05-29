"Никаких возражений": в Польше высказались за возможность ударов западным оружием по РФ
По словам заместителя министра обороны Цезари Томчика, ВСУ нужно позволить воевать переданной им техникой, поскольку они получают западную военную помощь для того, чтобы быть эффективными.
В Польше не имели и сейчас не имеют никаких возражений относительно использования предоставленного Украине оружия и военной техники. Варшава считает, что в этом плане не должно быть никаких ограничений. Об этом в Брюсселе заявил заместитель министра обороны Цезари Томчик, информирует Business Insider.
По словам представителя ведомства, "Украина может использовать по своему усмотрению" оружие от Польши.
Как известно, некоторые государства, в частности Германия и США, ограничили Силы обороны нашей страны, поскольку запрещают бить по территории РФ их вооружением. Однако, утверждает заместитель министра обороны Польши, в Варшаве не выдвигали таких условий. Также чиновник добавил, что лишь незначительное количество стран выступает за дальнейшие ограничения по применению оружия.
По словам Томчика, у ВСУ должна быть возможность воевать той техникой, которую им передают, поскольку именно для того, чтобы быть эффективными, им предоставляется западная военная помощь.
При этом в Польше придерживаются международных обязательств по реэкспортной технике. В частности, если Варшава передаст Киеву танки Leopard, Берлин должен дать согласие на то, как они будут использоваться против России.
"Позиция Польши заключается в том, что не должно быть никаких ограничений по этому поводу. Украина должна иметь возможность воевать той техникой, которую она получает... Украину ограничивают некоторые страны, и этому надо положить конец", — отметил представитель Минобороны.
Напомним, колумнист The Washington Post Давид Игнатий сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена из-за обострения ситуации на фронте в Украине могут частично отменить ограничения на использование предоставленного ВСУ оружия.
Также 28 мая стало известно, что в Соединенных Штатах и части стран-членов ЕС размышляют о целесообразности разрешения Украине атаковать территорию РФ с применением западного вооружения.