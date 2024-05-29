"Жодних заперечень": у Польщі висловилися за можливість ударів західною зброєю по РФ

За словами заступника міністра оборони Цезарі Томчика, ЗСУ потрібно дозволити воювати переданою їм технікою, оскільки вони отримують західну військову допомогу для того, щоб бути ефективними.

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У Польщі не мали й зараз не мають жодних заперечень щодо використання наданої Україні зброї та військової техніки. Варшава вважає, що у цьому плані не повинно бути жодних обмежень. Про це у Брюсселі заявив заступник міністра оборони Цезарі Томчик, інформує Business Insider.

За словами представника відомства, "Україна може використати на свій розсуд" зброю від Польщі.

Як відомо, деякі держави, зокрема Німеччина та США, обмежили Сили оборони нашої країни, оскільки забороняють бити по території РФ їхнім озброєнням. Проте, стверджує заступник міністра оборони Польщі, у Варшаві не висували таких умов. Також високопосадовець додав, що лише незначна кількість країн виступає за подальші обмеження щодо застосування зброї.

За словами Томчика, у ЗСУ повинна бути можливість воювати тією технікою, яку їм передають, оскільки саме для того, щоби бути ефективними, їм надається західна військова допомога.

Водночас у Польщі дотримуються міжнародних зобов'язань щодо реекспортної техніки. Зокрема, якщо Варшава передасть Києву танки Leopard, Берлін повинен дати згоду на те, як вони використовуватимуться проти Росії.

"Позиція Польщі полягає в тому, що не має бути жодних обмежень щодо цього. Україна повинна мати можливість воювати тією технікою, яку вона отримує… Україну обмежують деякі країни, і цьому треба покласти край", – зазначив представник Міноборони.

Нагадаємо, колумніст The Washington Post Давид Ігнатій повідомив, що в адміністрації президента США Джо Байдена через загострення ситуації на фронті в Україні можуть частково скасувати обмеження на використання наданої ЗСУ зброї.

Також 28 травня стало відомо, що у Сполучених Штатах і частині країн-членів ЄС розмірковують про доцільність дозволу Україні атакувати територію РФ із застосуванням західного озброєння.