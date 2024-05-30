Зеленский в конце недели посетит Саудовскую Аравию: СМИ узнали подробности

Президент Украины в Джидде встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Глава государства планирует заручиться поддержкой накануне Саммита мира, который пройдет в Швейцарии.

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В субботу, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA в четверг, 30 мая.

По данным издания, глава государства планирует получить поддержку накануне мирного Саммита в Швейцарии.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию в субботу, чтобы заручиться поддержкой запланированного мирного Саммита в Швейцарии в следующем месяце, сообщил дипломатический источник в украинском посольстве в Эр-Рияде", — говорится в сообщении.

Украинский президент прибудет в саудовский портовый город Джидда с коротким визитом. Он проведет встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и другими высокопоставленными чиновниками.

В DPA отметили что Саудовская Аравия сохраняет нейтральную позицию относительно войны России против Украины. Богатое нефтью королевство, традиционный союзник Соединенных Штатов, также поддерживает хорошие связи с Россией и неоднократно предлагало выступить посредником между Москвой и Киевом.

В августе 2023 года Саудовская Аравия принимала международные переговоры по безопасности по Украине.

Саммит мира в Швейцарии

15–16 сентября на курорте Бюргеншток состоится Глобальный саммит мира, который готовит Украина и Швейцария. Свое участие в мероприятии уже подтвердили 90 стран.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Саммите должны согласовать три пункта:

ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

26 мая украинский президент публично призвал лично Джо Байдена и Си Цзиньпина посетить Самит. В Белом доме заявили, что США отправит свою делегацию, но кто конкретно поедет в Швейцарию пока не сообщили. Зато МИД Китая пока не владеет информацией об участии своей делегации в Саммите.

Напомним, 22 мая Politico писало, что президент Украины 6 июня посетит мероприятия во Франции, которые посвящены 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Также Владимир Зеленский присутствует на встрече стран "Большой семерки" (G7), которая состоится 13–15 июня в итальянской Апулии.

29 мая Эмманюэль Макрон подтвердил, что его украинский коллега посетит Францию на следующей неделе.