Зеленський наприкінці тижня відвідає Саудівську Аравію: ЗМІ дізналися подробиці

Президент України у Джидді зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммедом бен Салманом. Глава держави планує заручитися підтримкою напередодні Саміту миру, який пройде у Швейцарії.

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У суботу, 1 червня, президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Про це повідомило німецьке інформаційне агентство DPA у четвер, 30 травня.

За даними видання, глава держави планує отримати підтримку напередодні мирного Саміту в Швейцарії.

"Президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію в суботу, щоб заручитися підтримкою запланованого мирного Саміту у Швейцарії наступного місяця, повідомило дипломатичне джерело в українському посольстві в Ер-Ріяді", — йдеться у повідомленні.

Український президент прибуде до саудівського портового міста Джидда з коротким візитом. Він проведе зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммедом бен Салманом та іншими високопосадовцями.

У DPA зазначили, що Саудівська Аравія зберігає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Багате нафтою королівство, традиційний союзник Сполучених Штатів, також підтримує добрі зв’язки з Росією та неодноразово пропонувало виступити посередником між Москвою та Києвом.

У серпні 2023 року Саудівська Аравія приймала міжнародні безпекові переговори щодо України.

Саміт миру у Швейцарії

15–16 вересня на курорті Бюрґеншток відбудеться Глобальний саміт миру, який готує Україна та Швейцарія. Свою участь у заході уже підтвердили 90 країн.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Саміті мають узгодити три пункти:

ядерна безпека;

продовольча безпека;

обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей.

26 травня український президент публічно закликав особисто Джо Байдена і Сі Цзіньпіна відвідати Саміт. У Білому домі заявили, що США відправить свою делегацію, але хто конкретної поїде до Швейцарії наразі не повідомили. Натомість МЗС Китаю поки не володіє інформацією щодо участі своєї делегації у Саміті.

Нагадаємо, 22 травня Politico писало, що президент України 6 червня відвідає заходи у Франції, які присвячені 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії. Також Володимир Зеленський буде присутній на зустрічі країн "Великої сімки" (G7), яка відбудеться 13–15 червня в італійській Апулії.

29 травня Емманюель Макрон підтвердив, що його український колега відвідає Францію наступного тижня.