На саммите НАТО в Вашингтоне не определят "никаких дат" относительно членства Украины, — Столтенберг

По словам генсека Альянса, сейчас ведется активная работа над тем, чтобы Украина соответствовала стандартам организации. Также поставки западного оружия способствует переходу украинской армии к "оперативной совместимости" с войсками НАТО.

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Во время саммита НАТО в Вашингтоне не планируется озвучивать "никаких дат" относительно членства Украины в Альянсе. Вместе с этим сейчас страны-члены проводят соответствующие действия, чтобы привести ее к вступлению после появления необходимых политических условий. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует "Голос Америки".

"Я ожидаю, что мы придем к согласию относительно формулировки, которая пришлет четкое сообщение о перспективах членства Украины, и о том, что Украина станет членом Альянса", — отметил генсек НАТО.

В то же время политик добавил, что этот вопрос нужно "согласовать среди союзников".

В ответ на уточняющий вопрос, являются ли боевые действия препятствием для предоставления Украине членства в Альянсе, Столтенберг отметил, что "союзники не имеют определения конкретных препятствий".

"Также потому, что мы имеем определенную дилемму. Трудно пригласить Украину, пока идет война. С другой стороны, также трудно сказать, что мы не можем этого сделать, пока существует конфликт с Россией, потому что тогда Россия получит стимул продолжать конфликт", — пояснил он.

Во время выступления в Вашингтоне 17 июня Столтенберг сообщил, что сейчас партнеры по Альянсу активно работают над приближением Украины к стандартам НАТО. При этом он добавил, что поставки западного оружия способствует переходу украинской армии к "оперативной совместимости" с войсками НАТО.

4 июня стало известно, что на саммите Североатлантического альянса, который в этом году будет проходить в Вашингтоне, Украине предложат пакет помощи в сфере безопасности, однако о членстве в организации речь не идет.

При этом в Белом доме утверждают, что будущее Украины в НАТО, однако для получения членства нужно еще многое сделать.