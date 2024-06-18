На саміті НАТО у Вашингтоні не визначать "жодних дат" стосовно членства України, — Столтенберг

За словами генсека Альянсу, зараз ведеться активна робота над тим, аби Україна відповідала стандартам організації. Також постачання західної зброї сприяє переходу української армії до "оперативної сумісності" з військами НАТО.

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Під час саміту НАТО у Вашингтоні не планується озвучувати "жодних дат" щодо членства України в Альянсі. Разом з цим нині країни-члени проводять відповідні дії, щоб привести її до вступу після появи необхідних політичних умов. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує "Голос Америки".

"Я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надішле чітке повідомлення про перспективи членства України, і про те, що Україна стане членом Альянсу", — зазначив генсек НАТО.

Водночас політик додав, що це питання потрібно "узгодити серед союзників".

У відповідь на уточнювальне питання, чи бойові дії є перешкодою для надання Україні членства в Альянсі, Столтенберг зазначив, що "союзники не мають визначення конкретних перешкод".

"Також тому, що ми маємо певну дилему. Важко запросити Україну, поки триває війна. З іншого боку, також важко сказати, що ми не можемо цього зробити, поки існує конфлікт із Росією, тому що тоді Росія отримає стимул продовжувати конфлікт", — пояснив він.

Під час виступу у Вашингтоні 17 червня Столтенберг повідомив, що зараз партнери по Альянсу активно працюють над наближенням України до стандартів НАТО. При цьому він додав, що постачання західної зброї сприяє переходу української армії до "оперативної сумісності" з військами НАТО.

4 червня стало відомо, що на саміті Північноатлантичного альянсу, який цьогоріч буде проходити у Вашингтоні, Україні запропонують пакет безпекової допомоги, проте про членство в організації не йдеться.

При цьому у Білому домі стверджують, що майбутнє України в НАТО, проте для отримання членства потрібно ще багато зробити.