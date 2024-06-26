Нужно время: у генпрокурора объяснили, почему на Тищенко не сразу надели электронный браслет

Накануне нардепу Николаю Тищенко суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Но электронный браслет ему надели только после ужина в ресторане, что вызвало возмущение.

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На скандального нардепа Николая Тищенко не сразу надели электронный браслет. После того, как 25 июня суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, нардепа, которого подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре, видели в ресторане. Это вызвало скандал. В ОГПУ объяснили, почему медлили с надеванием браслета, пишет OBOZ.UA.

В Офисе генерального прокурора объяснили, чтобы одеть электронный браслет на Николая Тищенко, ушло некоторое время, чтобы оформить бумаги.

Николаю Тищенко одевают браслет

"В пабликах звучали вопросы, а чего не сразу надели "браслет". Это электронное средство контроля и очевидно, что для его применения нужно какое-то время на документальное оформление и технические вопросы. Как и на изготовление постановления суда, которое должно быть передано в соответствующую службу. Также работники полиции перед применением электронного средства контроля обязаны разъяснить подозреваемому "под роспись" правила пользования устройством, технику безопасности обращения с ним и последствия его снятия или неправомерного вмешательства в его работу", — заявили в ОГПУ.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Николаю Тищенко. Его подозревают в причастности к незаконному лишению свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Санкция статьи, которую инкриминируют нардепу, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 20 июня в центре Днепра, куда Тищенко прибыл, чтобы "разоблачать ботофермы". Его по городу сопровождали несколько мужчин в балаклавах и в камуфляже. После конфликта с бывшим бойцом специального подразделения "Кракен" Главного управления разведки Дмитрием Павловым, что было снято на видео многочисленными свидетелями, разгорелся скандал.

Инцидент в Днепре

В полиции открыли два уголовных производства, коллеги-нардепы осудили поведение Тищенко, а сам он записал несколько обращений, утверждая, что охраны у него нет, а Павлов — вообще не военный.

ГБР пришло к нардепу с обысками, следователи нашли коробки с наличными в долларах и евро. А сам нардеп во время проведения следственного действия в присутствии представителей ГБР и ОГПУ разбил телефон, чтобы не отдавать его следователям как вещественное доказательство.

25 июня суд избрал Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако уже после завершения заседания нардепа заметили в отеле Hyatt, что и вызвало новую волну гнева в соцсетях.

Николай Тищенко в суде

Электронный браслет на Тищенко о дели только около 22:30. Уже после этого он отправился домой. Проживает Тищенко в ЖК "Печерский" на Дружбы народов в Киеве. Именно по этому адресу он и должен находиться в течение всего срока меры пресечения.