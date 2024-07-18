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Политика Украина и НАТО Российско-украинская война Переговоры Украины и России по прекращению войны

Все дальше от мира: каковы последствия "ложных обещаний" НАТО в отношении Украины, — Politico

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Фото: Сайт Президента Украины | Президент Украины встретился с партнерами на саммите НАТО 9 июля

Украина слышит "фальшивые обещания" от Североатлантического альянса, который говорит о "неотвратимости вступления", заявили аналитики Politico. После этого они объяснили, почему этого никогда не произойдет.

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НАТО не нужно давать Украине надежды на то, что она когда-то станет членом альянса. Лучшей стратегией в нынешних условиях, когда РФ наступает на фронте, было бы начать переговоры о мире. О том, как нужно действовать для завершения российско-украинской войны, написали аналитики издания Politico.

Авторы статьи — сотрудники аналитического центра Defense Priorities Кристофер МакКаллион и Бенджамин Х. Фридман. В первых абзацах своего обращения они вспомнили о неудачах Украины летом 2023 и весной-летом 2024. После этого аналитики заявили, что самое время садиться за стол переговоров с Москвой, пока ситуация на фронте и политике не ухудшилась.

Взаимодействие стран-членов НАТО и Украины в статье назвали "фальшивыми обещаниями", "напрасными надеждами", "безответственной политикой политика", "хуже, чем ничего не делать", "ужасными обстоятельствами" и др. Речь идет о заключении серии соглашений по безопасности, возможности появления западных войск на украинской территории, выделении средств на оружие, заявлениях о "мостике к альянсу" и "неотвратимости вступления".

По мнению МакКаллиона и Фридмана, о возможности вступления в НАТО говорить не нужно, поскольку в таком случае возникает масса проблем.

  1. Если Украина станет членом НАТО, то возникнет дилемма. С одной стороны, альянс вроде бы должен защищать нового члена от агрессии. С другой, не будет этого делать, потому что начнется ядерная война.
  2. Членство в НАТО сохранит причину, по которой началось вторжение РФ. По мнению аналитиков, это позволит Кремлю продолжить войну, потому что сохранится повод, под которым он ее начинал.
  3. Между тем Украина будет пытаться и дальше вернуть территориальную целостность, хотя это дело бесполезное, уверены аналитики. Такие действия они назвали "неудачной стратегией возвращения всех утраченных территорий".

"Проще говоря, обещания Запада — пустая болтовня, а членство Украины в НАТО пока не рассматривается", — говорится в статье.

Аналитики, которым предоставили слово на портале Politico, заявили, что лучшая стратегия Украины на ближайшее время — держать оборону и согласиться на мирные переговоры с РФ. В итоге авторы обвинили Североатлантический альянс, который дает надежды Украине и продолжает продолжительность войны.

"И все же на этой неделе НАТО продолжала свою безответственную политику в отношении Украины: давая ложные надежды, делая мир менее вероятным, а войну более опасной", — написали МакКаллион и Фридман.

Саммит НАТО 9-10 июля — детали

Отметим, во время Варшавского саммита НАТО, который состоялся 9-10 июля, Украина услышала о "неотвратимости вступления" в будущем. Кроме того, заключили "Украинский компакт", в котором альянс обязался предоставлять длительную военную помощь в войне с РФ.

Перед саммитом президент РФ Владимир Путина заявил, что согласится прекратить боевые действия, если Украина откажется от четырех областей и Крыма, отведет свои войска, а ВС РФ останутся на своих позициях. После саммита экс-президент РФ и член Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, как Россия уничтожит Украину в случае заключения перемирия. При этом он в очередной раз напомнил, что цель Москвы — это не отказ от НАТО, а полное уничтожение соседней страны и ее народа.

Напоминаем, 17 июля президент Польши предположил, когда можно ожидать столкновения НАТО и РФ.