Украина слышит "фальшивые обещания" от Североатлантического альянса, который говорит о "неотвратимости вступления", заявили аналитики Politico. После этого они объяснили, почему этого никогда не произойдет.

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НАТО не нужно давать Украине надежды на то, что она когда-то станет членом альянса. Лучшей стратегией в нынешних условиях, когда РФ наступает на фронте, было бы начать переговоры о мире. О том, как нужно действовать для завершения российско-украинской войны, написали аналитики издания Politico.

Авторы статьи — сотрудники аналитического центра Defense Priorities Кристофер МакКаллион и Бенджамин Х. Фридман. В первых абзацах своего обращения они вспомнили о неудачах Украины летом 2023 и весной-летом 2024. После этого аналитики заявили, что самое время садиться за стол переговоров с Москвой, пока ситуация на фронте и политике не ухудшилась.

Взаимодействие стран-членов НАТО и Украины в статье назвали "фальшивыми обещаниями", "напрасными надеждами", "безответственной политикой политика", "хуже, чем ничего не делать", "ужасными обстоятельствами" и др. Речь идет о заключении серии соглашений по безопасности, возможности появления западных войск на украинской территории, выделении средств на оружие, заявлениях о "мостике к альянсу" и "неотвратимости вступления".

По мнению МакКаллиона и Фридмана, о возможности вступления в НАТО говорить не нужно, поскольку в таком случае возникает масса проблем.

Если Украина станет членом НАТО, то возникнет дилемма. С одной стороны, альянс вроде бы должен защищать нового члена от агрессии. С другой, не будет этого делать, потому что начнется ядерная война. Членство в НАТО сохранит причину, по которой началось вторжение РФ. По мнению аналитиков, это позволит Кремлю продолжить войну, потому что сохранится повод, под которым он ее начинал. Между тем Украина будет пытаться и дальше вернуть территориальную целостность, хотя это дело бесполезное, уверены аналитики. Такие действия они назвали "неудачной стратегией возвращения всех утраченных территорий".

"Проще говоря, обещания Запада — пустая болтовня, а членство Украины в НАТО пока не рассматривается", — говорится в статье.

Аналитики, которым предоставили слово на портале Politico, заявили, что лучшая стратегия Украины на ближайшее время — держать оборону и согласиться на мирные переговоры с РФ. В итоге авторы обвинили Североатлантический альянс, который дает надежды Украине и продолжает продолжительность войны.

"И все же на этой неделе НАТО продолжала свою безответственную политику в отношении Украины: давая ложные надежды, делая мир менее вероятным, а войну более опасной", — написали МакКаллион и Фридман.

Саммит НАТО 9-10 июля — детали

Отметим, во время Варшавского саммита НАТО, который состоялся 9-10 июля, Украина услышала о "неотвратимости вступления" в будущем. Кроме того, заключили "Украинский компакт", в котором альянс обязался предоставлять длительную военную помощь в войне с РФ.

Перед саммитом президент РФ Владимир Путина заявил, что согласится прекратить боевые действия, если Украина откажется от четырех областей и Крыма, отведет свои войска, а ВС РФ останутся на своих позициях. После саммита экс-президент РФ и член Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, как Россия уничтожит Украину в случае заключения перемирия. При этом он в очередной раз напомнил, что цель Москвы — это не отказ от НАТО, а полное уничтожение соседней страны и ее народа.

Напоминаем, 17 июля президент Польши предположил, когда можно ожидать столкновения НАТО и РФ.