Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор, — CNN

Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны провести сегодня телефонный разговор. Однако точное время неизвестно, уточняют журналисты, так как график последнего часто меняется.

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Бывший президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор на пятницу, 19 июля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух источников, знакомых с планами американского политика.

Отмечается, что этот звонок станет их первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении войны в Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре.

Один из источников предупредил, что графики политика часто меняются.

В течение некоторого времени велись дискуссии о подходящем времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и президентом Украины, сообщили источники.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать войну в Украине всего за один день, но остается неясным, пишут журналисты, как он будет добиваться мира.

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"Если есть риски": Зеленский готов встретиться с Трампом и оценить его мирный план

В ходе дебатов на телеканале CNN в прошлом месяце с президентом Джо Байденом Трамп заявил, что условия соглашения, предложенные Путиным, которые включают в себя уступку Украиной четырех территорий, в настоящее время оккупированных Россией, "неприемлемы". Однако бывший президент и его союзники также раскритиковали военную помощь США Киеву.

Напомним, 15 июля Зеленский выразил готовность работать с Дональдом Трампом, если тот станет следующим главой Белого дома. Он отметил, что Республиканская партия разная, но большинство поддерживает Украину.