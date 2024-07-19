Трамп і Зеленський проведуть телефонну розмову, — CNN

Володимир Зеленський і Дональд Трамп мають провести сьогодні телефонну розмову. Однак точний час невідомий, уточнюють журналісти, оскільки графік останнього часто змінюється.

Related video

Колишній президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський запланували телефонну розмову на п'ятницю, 19 липня. Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела, знайомі з планами американського політика.

Зазначається, що цей дзвінок стане їхньою першою розмовою відтоді, як Трамп залишив Білий дім, і відбудеться на тлі занепокоєння в Європі щодо того, якою буде політика Трампа щодо війни в Україні, якщо він переможе на президентських виборах у листопаді.

Одне з джерел попередило, що графіки політика часто змінюються.

Протягом деякого часу велися дискусії про відповідний час для телефонної розмови між кандидатом від Республіканської партії і президентом України, повідомили джерела.

Трамп неодноразово заявляв, що може врегулювати війну в Україні всього за один день, але залишається незрозумілим, пишуть журналісти, як він домагатиметься миру.

Важливо

"Якщо є ризики": Зеленський готовий зустрітися з Трампом і оцінити його мирний план

Під час дебатів на телеканалі CNN минулого місяця з президентом Джо Байденом Трамп заявив, що умови угоди, запропоновані Путіним, які включають в себе поступку України чотирма територіями, наразі окупованими Росією, "неприйнятні". Однак колишній президент і його союзники також розкритикували військову допомогу США Києву.

Нагадаємо, 15 липня Зеленський висловив готовність працювати з Дональдом Трампом, якщо той стане наступним главою Білого дому. Він зазначив, що Республіканська партія різна, але більшість підтримує Україну.