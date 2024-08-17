Украина стремится дестабилизировать российские элиты операцией в Курской области, — Sky News

По словам бывшего советника Владимира Зеленского по вопросам внешней политики Игоря Новикова, прорыв ВСУ в Курской области должен был показать Западу, что эскалация против РФ — это выигрышная стратегия ведения боевых действий.

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Украина хочет дестабилизировать российскую политическую верхушку с помощью операции в Курской области. Об этом изданию Sky News заявил бывший советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам внешней политики Игорь Новиков.

"Главная цель этого — дестабилизировать российские элиты. Россия не является монолитом. Очевидно, что на вершине есть Путин, но есть много разных силовых игроков, и мы надеемся, что это пробудит некоторых из них к осознанию того, что Путин зашел слишком далеко", — сказал Новиков.

По его словам, наступление ВСУ в Курской области должно оказать давление на Путина.

"Он (наступление ВСУ, — ред.) должен был показать Западу, что эскалация против России — это на самом деле выигрышная стратегия, и ее не стоит бояться. Что Россия большую часть времени блефует", — отметил Новиков.

Он пояснил, что прорыв Вооруженных сил Украины в Курской области имеет значительные психологические последствия, как для украинцев, так и для россиян:

для россиян это "тревожный звоночек", чтобы "серьезно подумать" за что они воюют и какие цели преследует их власть;

украинцам операция в Курской области подняла моральный и боевой дух.

Новиков подчеркнул, что победить Россию с помощью обычной войны невозможно, однако асимметричная война дает Украине шанс избежать поражения.

"Россия гораздо больше, имеет гораздо больше ресурсов, и без полной поддержки со стороны Запада, например, всесторонней поддержки, Украина в конечном итоге проиграла бы", — подчеркнул Новиков.

Напомним, 17 августа российские военные блогеры сообщили, что ВС РФ были вынуждены отступить на восточный берег реки Сейм недалеко от села Теткино Курской области.

В этот же день издание The Washington Post обнародовало материал, в котором говорится о том, что успех ВСУ в Курской области сорвал тайные переговоры Украины с РФ.