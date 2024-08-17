Україна прагне дестабілізувати російські еліти операцією в Курській області, — Sky News

За словами колишнього радника Володимира Зеленського з питань зовнішньої політики Ігоря Новікова, прорив ЗСУ в Курській області мав показати Заходу, що ескалація проти РФ — це виграшна стратегія ведення бойових дій.

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Україна хоче дестабілізувати російську політичну верхівку за допомогою операції у Курській області. Про це виданню Sky News заявив колишній радник президента України Володимира Зеленського з питань зовнішньої політики Ігор Новіков.

"Головна мета цього — дестабілізувати російські еліти. Росія не є монолітом. Очевидно, що на вершині є Путін, але є багато різних силових гравців, і ми сподіваємося, що це пробудить деяких з них до усвідомлення того, що Путін зайшов занадто далеко", — сказав Новіков.

За його словами, наступ ЗСУ в Курській області має спричинити тиск на Путіна.

"Він (наступ ЗСУ, — ред.) мав показати Заходу, що ескалація проти Росії — це насправді виграшна стратегія, і її не варто боятися. Що Росія більшу частину часу блефує", — зазначив Новіков.

Він пояснив, що прорив Збройних сил України в Курській області має значні психологічні наслідки, як для українців, так і для росіян:

для росіян це "тривожний дзвіночок", аби "серйозно подумати" за що вони воюють та які цілі переслідує їх влада;

українцям операція в Курській області підняла моральний та бойовий дух.

Новіков підкреслив, що перемогти Росію за допомогою звичайної війни неможливо, проте асиметрична війна дає Україні шанс уникнути поразки.

"Росія набагато більша, має набагато більше ресурсів, і без повної підтримки з боку Заходу, наприклад, всебічної підтримки, Україна в кінцевому підсумку програла б", — наголосив Новіков.

Нагадаємо, 17 серпня російські військові блогери повідомили, що ЗС РФ були змушені відступити на східний берег річки Сейм неподалік села Тьоткіно Курської області.

Цього ж дня видання The Washington Post оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що успіх ЗСУ в Курській області зірвав таємні переговори України з РФ.