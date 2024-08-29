Дело Кириленко: семье подсудимого помогал юрист, связанный с Татаровым, — расследование

По словам журналистов, семье главы Антимонопольного комитета помогал Василий Федитник. Ранее он работал в юридической фирме Олега Татарова и защищал на суде бывшего нардепа Максима Микитася.

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Семья подозреваемого главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко получала инструкции о том, как скрыть сведения об обстоятельствах приобретения элитного имущества. Эти консультации якобы давал адвокат юридической компании Legal Strategy Василий Федитник, который тесно связан с замглавы Офиса президента Олегом Татаровым. Об этом пишет "Радио Свобода".

В материале говорится, что 28 августа Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ и САП о взятии главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко под стражу и определил меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен и обязательство носить электронный браслет.

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Как заявил во время судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, семье Кириленко рекомендовали "Изменить телефоны", "удалить почту", "найти лиц, которые могли предоставить ссуду". Также консультант советовал создать легенду о якобы легальном происхождении средств элитного имущества. Сам Кириленко и члены его семьи приняли эти рекомендации.

Сообщается, что рекомендации семье Кириленко якобы поступали по почте, которая и принадлежит Федитнику. Ранее он работал в адвокатском объединении "Татаров, Фаринник, Головко" и защитил диссертацию как адвокат этой фирмы. В 2021 году он был на дне рождения самого Татарова, который тогда уже был замглавы ОП. В 2022 году они вместе работали над научным материалом.

Федитник на дне рождения Татарова Фото: Радио Свобода

В материале говорится, что Федитник пока не прокомментировал эту информацию на запрос журналистов. Также Кириленко не стал отвечать на вопрос о знакомстве с этим адвокатом.

"Правовой договор у меня заключен с адвокатом, который меня представляет на суде", — сказал он.

Переписка с рекомендациями

Журналисты выяснили, что именно из почты адвоката из окружения Татарова якобы отправляли письма с рекомендациями семьи Павла Кириленко. Так, он посылал их на адрес бывшего судьи Печерского суда Виты Бортницкой, также привлеченной к предоставлению консультаций. Бортницкая тоже связана с Татаровым, ведь защищала кандидатскую диссертацию под его руководством.

Согласно данным следствия, рекомендации в виде переписок поступали следующе: "жена, тесть, теща — сменить телефоны на iPhone последней модели, установив двойную аутентификацию", "заменить номера телефонов на другие", "промониторить и вытащить информацию из почты для их анализа на риски", "почистить почту и удалить ее".

Кроме того, юрист якобы рекомендовал найти лиц, которые могли предоставить ссуду для "осуществления инвестирования или приобретения объектов инвестирования".

Сообщается, что во время обысков выяснилось, что родственники чиновника действительно сменили телефоны на новые. Также в доме, где проживают Наталья и Александр Матиенко —тесть и теща Кириленко — детективы нашли рукописные документы с заготовкой показаний для суда, в которых учтены рекомендации.

Как заявила прокурор Валентина Гребенюк, записи свидетельствуют о том, что это не изложение обстоятельств, действительно имевших место, а построение версий, которые будут лучше звучать в суде.

При этом, как говорится в материале, в суде тесть Кириленко сообщил, что деньги на многочисленное имущество, оформленное на них с женой, одолжил у третьего лица. Это и было сказано в рекомендациях, хотя раньше эта версия не звучала. Также во время заседания Гребенюк назвала адрес, по которому направлялись рекомендации: [email protected]. Правда, она не отметила, кому он на самом деле принадлежит.

Адвокат, защищающий Кириленко в суде, по поводу найденных переписок сообщил, что Наталья и Александр Матиенко были свободны обращаться за правовой помощью к кому-либо.

Что известно о Василии Федитнике

По словам журналистов, контакт Федитника Василия Николаевича, упомянутую почту [email protected], они нашли в базах данных клиентов медицинской лаборатории "Синево" и пользователей оператора по продаже билетов mticket. В привязке к почте указывается действительный номер телефона юриста. Примечательно, что Федитник указывал электронный адрес [email protected] в своих научных статьях.

Научные статьи Федитника Фото: Радио Свобода

Кроме того, как сообщается, в 2019 году Федитник защищал столичного застройщика и бывшего депутата Максима Микитася по делу НАБУ о возможных злоупотреблениях и хищении денег на сумму более 81 млн гривен во время строительства жилья для Национальной гвардии.

Расследователи отметили, что строительство вела компания "Укрбуд", президентом которой был Микитась, а Олег Татаров в то время был одним из ведущих ее чиновников. НАБУ также сообщало о подозрении Татарову в возможной причастности к фальсификации экспертизы по этому делу. Тот все обвинения отвергал.

Василий Федитник в центре Фото: Радио Свобода

Дело Кириленко: что известно

Сообщается, что правоохранители начали уголовное производство в отношении Павла Кириленко 22 марта этого года после того, как вышло расследование СМИ о том, что семья чиновника в период 2020-2023 годов приобрела автомобили и ряд недвижимости в Киеве и области, а также в Ужгороде. При этом никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество.

В НАБУ сообщили, что расследование установил, что в 2020–2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрел 21 объект недвижимого имущества и один люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников жены. Общая стоимость активов составила 61,7 млн гривен.

Также в НАБУ заявили, что с целью сокрытия факта незаконного обогащения Кириленко не указал сведения о приобретенном имуществе в декларациях за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы

"Действия лица квалифицированы по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Журналисты выяснили, что имущество, которое было оформлено на родственников жены Кириленко, было приобретено в тот год, когда он возглавлял Донецкую областную администрацию и до его перевода в Киев на должность главы Антимонопольного комитета в 2023 году.

Сам же Кириленко заявлял, что источник состояния — это стартовый капитал семьи, сформированный в 1990-е годы, когда бабушка его будущей жены выгодно продала акции завода "Стирол" в Горловке, полученные ею как работницей завода. Найти официальное подтверждение этим операциям не удалось. Родственники Кириленко также не смогли предоставить документальные подтверждения этой версии. Они заявили, что все осталось в оккупированной Горловке.

Ранее сообщалось, что глава Антимонопольного комитета Кириленко внес залог в размере 30 млн гривен. Павла Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн гривен. Прокуроры просили отправить подозреваемого под стражу с альтернативой залога в 120 млн гривен.