Справа Кириленка: родині підсудного допомагав юрист, пов'язаний із Татаровим, — розслідування

За словами журналістів, родині голови Антимонопольного комітету допомагав Василь Федитник. Раніше він працював у юридичній фірмі Олега Татарова і захищав на суді колишнього нардепа Максима Микитася.

Related video

Сім'я підозрюваного голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка отримувала інструкції про те, як приховати відомості про обставини придбання елітного майна. Ці консультації нібито давав адвокат юридичної компанії Legal Strategy Василь Федитник, який тісно пов'язаний із заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим. Про це пише "Радіо Свобода".

У матеріалі йдеться про те, що 28 серпня Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання НАБУ і САП про взяття глави Антимонопольного комітету України Павла Кириленка під варту і визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень і зобов'язання носити електронний браслет.

Важливо

Родина голови АМКУ Кириленка "заробила" на продажі малини 300 тисяч доларів, — ЦПК

Як заявив під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, сім'ї Кириленка рекомендували "змінити телефони", "видалити пошту", "знайти осіб, які могли надати позику". Також консультант радив створити легенду про нібито легальне походження коштів елітного майна. Сам Кириленко та члени його родини прийняли ці рекомендації.

Повідомляється, що рекомендації сім'ї Кириленка нібито надходили поштою, яка і належить Федитнику. Раніше він працював в адвокатському об'єднанні "Татаров, Фаринник, Головко" і захистив дисертацію як адвокат цієї фірми. 2021 року він був на дні народження самого Татарова, який тоді вже був заступником голови ОП. У 2022 році вони разом працювали над науковим матеріалом.

Федитник на дні народження Татарова Фото: Радіо Свобода

У матеріалі йдеться, що Федитник поки що не прокоментував цю інформацію на запит журналістів. Також Кириленко не став відповідати на запитання про знайомство з цим адвокатом.

"Правовий договір у мене укладено з адвокатом, який мене представляє на суді", — сказав він.

Листування з рекомендаціями

Журналісти з'ясували, що саме з пошти адвоката з оточення Татарова нібито надсилали листи з рекомендаціями сім'ї Павла Кириленка. Так, він надсилав їх на адресу колишньої судді Печерського суду Віти Бортницької, також залученої до надання консультацій. Бортницька теж пов'язана з Татаровим, адже захищала кандидатську дисертацію під його керівництвом.

Згідно з даними слідства, рекомендації у вигляді листувань надходили такі: "дружина, тесть, теща — змінити телефони на iPhone останньої моделі, встановивши подвійну автентифікацію", "замінити номери телефонів на інші", "промоніторити та витягнути інформацію з пошти для їхнього аналізу на ризики", "почистити пошту та видалити її".

Крім того, юрист нібито рекомендував знайти осіб, які могли надати позику для "здійснення інвестування або придбання об'єктів інвестування".

Повідомляється, що під час обшуків з'ясувалося, що родичі чиновника справді змінили телефони на нові. Також у будинку, де проживають Наталя та Олександр Матієнко — тесть і теща Кириленка, детективи знайшли рукописні документи із заготівлею свідчень для суду, в яких враховані рекомендації.

Як заявила прокурор Валентина Гребенюк, записи свідчать про те, що це не виклад обставин, які справді мали місце, а побудова версій, які краще звучатимуть у суді.

При цьому, як ідеться в матеріалі, у суді тесть Кириленка повідомив, що гроші на численне майно, оформлене на них із дружиною, позичив у третьої особи. Це і було сказано в рекомендаціях, хоча раніше ця версія не звучала. Також під час засідання Гребенюк назвала адресу, на яку надсилали рекомендації: [email protected]. Щоправда, вона не зазначила, кому вона насправді належить.

Адвокат, який захищає Кириленка в суді, з приводу знайдених листувань повідомив, що Наталя та Олександр Матієнко були вільні звертатися по правову допомогу до будь-кого.

Що відомо про Василя Федитника

За словами журналістів, контакт Федитника Василя Миколайовича, згадану пошту [email protected], вони знайшли в базах даних клієнтів медичної лабораторії "Сінево" та користувачів оператора з продажу квитків mticket. У прив'язці до пошти вказується дійсний номер телефону юриста. Примітно, що Федитник зазначав електронну адресу [email protected] у своїх наукових статтях.

Наукові статті Федитника Фото: Радіо Свобода

Крім того, як повідомляють, 2019 року Федитник захищав столичного забудовника і колишнього депутата Максима Микитася у справі НАБУ про можливі зловживання і розкрадання грошей на суму понад 81 млн гривень під час будівництва житла для Національної гвардії.

Розслідувачі зазначили, що будівництво вела компанія "Укрбуд", президентом якої був Микитась, а Олег Татаров на той час був одним із провідних її чиновників. НАБУ також повідомляло про підозру Татарову в можливій причетності до фальсифікації експертизи у цій справі. Той усі звинувачення відкидав.

Василь Федитник у центрі Фото: Радіо Свобода

Справа Кириленка: що відомо

Повідомляється, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо Павла Кириленка 22 березня цього року після того, як вийшло розслідування ЗМІ про те, що сім'я посадовця в період 2020-2023 років придбала автомобілі та низку нерухомості в Києві та області, а також в Ужгороді. Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів сім'ї не вистачило б, щоб придбати все це цінне майно.

У НАБУ повідомили, що розслідування встановило, що у 2020-2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника облдержадміністрації, придбав 21 об'єкт нерухомого майна та один люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів дружини. Загальна вартість активів становила 61,7 млн гривень.

Також у НАБУ заявили, що з метою приховування факту незаконного збагачення Кириленко не зазначив відомостей про набуте майно в деклараціях за 2020, 2021, 2022 і 2023 роки

"Дії особи кваліфіковано за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації)", — ідеться в повідомленні пресслужби.

Журналісти з'ясували, що майно, яке було оформлено на родичів дружини Кириленка, було придбано того року, коли він очолював Донецьку обласну адміністрацію, і до його переведення до Києва на посаду глави Антимонопольного комітету 2023 року.

Сам же Кириленко заявляв, що джерело статків — це стартовий капітал сім'ї, сформований у 1990-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу "Стирол" у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям не вдалося. Родичі Кириленка також не змогли надати документальні підтвердження цієї версії. Вони заявили, що все залишилося в окупованій Горлівці.

Раніше повідомлялося, що голова Антимонопольного комітету Кириленко вніс заставу в розмірі 30 млн гривень. Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень. Прокурори просили відправити підозрюваного під варту з альтернативою застави в 120 млн гривень.