ВАКС снял электроный браслет с мэра Мукачево из-за блэкаутов, — журналист

По словам Олега Новикова, Андрею Балоге также разрешено выезжать из Мукачево в пределах Закарпатья, но все остальные обязанности обвиняемого продлены.

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С мэра Мукачево Андрея Балоги Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет из-за отключений света. Об этом сообщает журналист Олег Новиков.

Он отметил, что браслет сняли по просьбе защиты. Он мотивировал это проблемами с зарядкой из-за отключения света и неисправной работой самого браслета. Также удовлетворено ходатайство о разрешении выезжать из Мукачево в пределах Закарпатья.

Однако до 23 октября продлили другие обязанности, в частности:

прибывать по первому вызову;

не отлучаться из Закарпатской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями и остальными лицами;

сдать на хранение заграничные паспорта.

Напомним, мэра Мукачево подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, топ-чиновники получили подозрение в продаже за бесценок 3 гектаров земли на Закарпатье. Рыночная стоимость объекта составляет 84,6 млн, а решением мэра ее разрешили продать только за 9,6 млн гривен. В НАБУ проинформировали, что убытки, нанесенные территориальной общине, составляют 74,9 млн грн. Тогда правоохранители задержали мэра Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо. Также задержан начальник земельного отдела Мукачевского городского совета Артур Самиляк.

Отметим, что осенью 2023 года СБУ и НАБУ уже проводили обыски у фигурантов. Сам Андрей Балога тогда утверждал, что продажа муниципального земельного участка была осуществлена в соответствии с законом.