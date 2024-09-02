ВАКС зняв електроний браслет з мера Мукачева через блекаути, — журналіст

За словами Олега Новікова, Андрію Балозі також дозволено виїжджати з Мукачева в межах Закарпаття, але всі інші обов'язки звинуваченого продовжено.

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Із мера Мукачева Андрія Балоги Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет через відключення світла. Про це повідомляє журналіст Олег Новіков.

Він зазначив, що браслет зняли на прохання захисту. Він мотивував це проблемами із заряджанням через відключення світла та несправною роботою самого браслета. Також задоволено клопотання про дозвіл виїжджати з Мукачева в межах Закарпаття.

Проте до 23 жовтня продовжили інші обов'язки, зокрема:

прибувати за першим викликом;

не відлучатися із Закарпатської області без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та рештою осіб;

здати на зберігання закордонні паспорти.

Нагадаємо, мера Мукачева підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, топпосадовці отримали підозру у продажі за безцінь 3 гектарів землі на Закарпатті. Ринкова вартість об'єкта становить 84,6 млн, а рішенням мера її дозволили продати лише за 9,6 млн гривень. У НАБУ поінформували, що збитки, завдані територіальній громаді, становлять 74,9 млн грн. Тоді правоохоронці затримали міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо. Також затримано начальника земельного відділу Мукачівської міської ради Артура Саміляка.

Зазначимо, що восени 2023 року СБУ та НАБУ вже проводили обшуки у фігурантів. Сам Андрій Балога тоді стверджував, що продаж муніципальної земельної ділянки було здійснено згідно із законом.