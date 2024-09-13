Заморозка на линии фронта: кандидат в вице-президенты США рассекретил план Трампа по Украине

По словам Джеймса Вэнса, создание демилитаризованной зоны и ее укрепление поможет сберечь суверенитет Украины.

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"Мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа для Украины представляет собой заморозку войны на линии разграничения и создание демилитаризованной зоны. Об этом рассказал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Ди Вэнс в эфире подкаста Shawn Ryan Show.

Джеймс Ди Венс об Укарине (смотреть с 18:45)

По его словам, демилитаризованную зону планируется сильно укрепить, чтобы РФ не могла вторгнуться в Украину снова.

"Вероятно, это будет выглядеть примерно как нынешняя линия разграничения между РФ и Украиной. Это будет демилитаризованная зона, которую сильно укрепят, чтобы россияне не вторглись снова", — рассказал Вэнс.

По его словам, такое решение поможет сохранить суверенитет Украине.

Также Вэнс заявил, что Россия якобы хочет, чтобы эта война закончилась. Того же хотят Украина и Европа.

"Россия хочет, чтобы эта война закончилась. Украина хочет, чтобы эта война закончилась. Европа, которая недофинансировала эту войну, тогда как американские налогоплательщики были щедры к украинцам, тоже хочет завершить войну, поскольку она поднимает цены на энергоносители", — рассказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп отказался от идеи провести еще одни дебаты с Харрис. Кандидат в президенты от республиканской партии считает, что дебаты были сфальсифицированы. Камала Харрис, по его мнению, уже знала, какие вопросы ей будут задавать, так как не затягивала с ответом.