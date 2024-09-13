Заморозка на лінії фронту: кандидат у віцепрезиденти США розсекретив план Трампа щодо України

За словами Джеймса Венса, створення демілітаризованої зони та її зміцнення допоможе зберегти суверенітет України.

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"Мирний план" кандидата в президенти США Дональда Трампа для України являє собою заморожування війни на лінії розмежування і створення демілітаризованої зони. Про це розповів кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джеймс Ді Венс в ефірі подкасту Shawn Ryan Show.

Джеймс Ді Венс про Укарину (дивитися з 18:45)

За його словами, демілітаризовану зону планується сильно зміцнити, щоб РФ не могла вторгнутися в Україну знову.

"Ймовірно, це буде виглядати приблизно як нинішня лінія розмежування між РФ і Україною. Це буде демілітаризована зона, яку сильно зміцнять, щоб росіяни не вторглися знову", — розповів Венс.

За його словами, таке рішення допоможе зберегти суверенітет Україні.

Також Венс заявив, що Росія нібито хоче, щоб ця війна закінчилася. Того ж хочуть Україна і Європа.

"Росія хоче, щоб ця війна закінчилася. Україна хоче, щоб ця війна закінчилася. Європа, яка недофінансувала цю війну, тоді як американські платники податків були щедрі до українців, теж хоче завершити війну, оскільки вона піднімає ціни на енергоносії", — розповів він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп відмовився від ідеї провести ще одні дебати з Гарріс. Кандидат у президенти від республіканської партії вважає, що дебати були сфальсифіковані. Камала Гарріс, на його думку, вже знала, які запитання їй ставитимуть, оскільки не затягувала з відповіддю.