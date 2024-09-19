В ОП отреагировали на идею Польши передать Крым под мандат ООН для "честного референдума"

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия нарушила международное право и должна ответить за это.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать оккупированный Россией Крым под мандат ООН. А в Офисе президента этот вариант не поддержали. Глава Офиса Андрей Ермак заявил, что РФ должна ответить за свое преступление. Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

"Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это", — отметил глава ОПУ.

Сообщение Андрея Ермака Фото: Скриншот

Напомним, Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями.

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", — считает польский министр.

По словам Сикорского, Крым является символически важным для Владимира Путина, а также стратегически важным для Украины. Именно поэтому, по его убеждению, Киев и Москва не смогут договориться о мире без демилитаризации Крыма.

Он добавил, что ошибкой Запада, в частности США, было сказать, чтобы украинцы не воевали в Крыму в 2014 году.

"Если бы украинцы воевали в Крыму, пусть даже символически, он (Путин — ред.), возможно, не решился бы на Донбасс", — уточнил министр иностранных дел Польши.

Напомним, Фокус писал о том, как Радослав Сикорский и президент Владимир Зеленский чуть не поссорились во время встречи в Киеве. Спорили из-за вступления Украины в ЕС, поддержки Польши в этом вопросе, а затем затронули тему Волынской трагедии.