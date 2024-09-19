В ОП відреагували на ідею Польщі передати Крим під мандат ООН для "чесного референдуму"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія порушила міжнародне право і має відповісти за це.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати окупований Росією Крим під мандат ООН. А в Офісі президента цей варіант не підтримали. Глава Офісу Андрій Єрмак заявив, що РФ має відповісти за свій злочин. Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

"Крим — це Україна. Росія порушила міжнародне право і має відповідати за це", — зазначив глава ОПУ.

Допис Андрія Єрмака Фото: Скриншот

Нагадаємо, Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями.

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років", — вважає польський міністр.

За словами Сікорського, Крим є символічно важливим для Володимира Путіна, а також стратегічно важливим для України. Саме тому, на його переконання, Київ та Москва не зможуть домовитися про мир без демілітаризації Криму.

Він додав, що помилкою Заходу, зокрема США, було сказати, щоб українці не воювали в Криму у 2014 році.

"Якби українці воювали в Криму, нехай навіть символічно, він (Путін — ред.), можливо, не зважився б на Донбас", — уточнив міністр закордонних справ Польщі.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як Радослав Сікорський та президент Володимир Зеленський мало не посварились під час зустрічі у Києві. Сперечались через вступ України до ЄС, підтримку Польщі у цьому питанні, а потім зачепили тему Волинської трагедії.