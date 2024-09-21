Украина не проводила онлайн-встречи с РФ: СМИ признали свою ошибку относительно заявления Зеленского

Агентство "Интерфакс-Украина" сначала в своей новости со ссылкой на заявление президента сообщало, что Украина якобы уже проводила онлайн-встречи с представителями России и добавила, что впоследствии "еще будут встречи офлайн и онлайн". Впоследствии редакция признала свою ошибку и отредактировала публикацию, отметив, что Владимир Зеленский рассказывал об онлайн-встречах с западными союзниками по обсуждению пунктов плана победы.

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Украина не проводила онлайн-встречи с РФ относительно своего мирного плана, как ранее сообщали украинские СМИ. Собственную ошибку признало агентство "Интерфакс-Украина", на материал которого ссылались другие медиа.

В новости от 11:17 говорилось о том, что Украина уже якобы в формате онлайн общалась с представителями Российской Федерации. Более того, журналисты, цитируя слова президента Владимира Зеленского, отметили, что впоследствии "еще будут встречи офлайн и онлайн".

Впрочем впоследствии агентство удалило новость.

В 12:24 агентство обнародовало "исправленную" новость о плане победы и "онлайн-переговорах" Так, журналисты уточнили, что в контексте о встречах в онлайн-формате речь шла о переговорах относительно пунктов Формулы мира, а не о переговорах с представителями РФ. Редакция отдельно отметила, что в публикацию внесли правки в третий абзац.

"Исправлено в 3-м абзаце — встреч с представителями РФ не было", — говорится в публикации.

"Президент добавил, что Украина активно работает над планом, уже подготовлено три пункта. По словам Зеленского, состоялись встречи в онлайн формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн", — говорится в исправленном журналистами третьем абзаце.

После редактирования

Фото: Скриншот

Напомним, что 21 сентября сообщалось, что Украина активно работает над разработкой плана победы. Три пункта уже подготовлены, а в начале ноября будет готов весь документ, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что план победы Украины в войне против России, который предлагает президент Владимир Зеленский, будет включать подробный перечень военных ресурсов, а также просьбу о разрешении атаковать территорию России ракетами большой дальности.