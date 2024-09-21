Україна не проводила онлайн-зустрічі з РФ: ЗМІ визнали свою помилку щодо заяви Зеленського

Агенція "Інтерфакс-Україна" спершу у своїй новині з посиланням на заяву президента повідомляла, що Україна нібито вже проводила онлайн-зустрічі з представниками Росії та додала, що згодом "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн". Згодом редакція визнала свою помилку та відредагувала публікацію, наголосивши, що Володимир Зеленський розповідав про онлайн-зустрічі із західними союзниками щодо обговорення пунктів плану перемоги.

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Україна не проводила онлайн-зустрічі з РФ щодо свого мирного плану, як раніше повідомляли українські ЗМІ. Власну помилку визнала агенція "Інтерфакс-Україна", на матеріал якої посилалися інші медіа.

У новині від 11:17 йшлося про те, що Україна вже нібито у форматі онлайн спілкувалася з представниками Російської Федерації. Ба більше, журналісти, цитуючи слова президента Володимира Зеленського, зазначили, що згодом "ще будуть зустрічі офлайн і онлайн".

Втім згодом агенція видалила новину.

О 12:24 агенція оприлюднила "виправлену" новину стосовно плану перемоги та "онлайн-переговорів".Так, журналісти уточнили, що в контексті про зустрічі в онлайн-форматі йшлося щодо переговорів відносно пунктів Формули миру, а не про переговори з представниками РФ. Редакція окремо наголосила, що до публікації внесли правки до третього абзацу.

"Виправлено в 3-му абзаці — зустрічей із представниками РФ не було", — йдеться у публікації.

"Президент додав, що Україна активно працює над планом, вже підготовлено три пункти. За словами Зеленського, відбулися зустрічі в онлайн форматі, "ще будуть зустрічі офлайн та онлайн", — йдеться в виправленому журналістами третьому абзаці.

Після редагування

Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 21 вересня повідомлялося, що Україна активно працює над розробкою плану перемоги. Три пункти вже підготовлені, а на початку листопада буде готовий весь документ, наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що план перемоги України у війні проти Росії, який пропонує президент Володимир Зеленський, включатиме детальний перелік військових ресурсів, а також прохання про дозвіл атакувати територію Росії ракетами великої дальності.