По 11 на каждого: аналитики подсчитали, сколько помощников работают на нардепов ВРУ (инфографика)

Как отметили эксперты движения "Чесно", каждый из 401 народного избранника может забронировать по два помощника, которые работают по трудовому договору на полную ставку.

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Общее количество помощников народных депутатов Украины в Верховной Раде составляет 4449 человек, большинство из них находятся на общественных началах, то есть не получают зарплаты из государственного бюджета Украины. Об этом пишет движение "Чесно".

Сейчас в Верховной раде насчитывается 401 народный избранник, каждый из которых, согласно законодательству, может иметь максимум 31 помощника.

Наибольшее количество помощников имеют представители самой многочисленной фракции в парламенте — "Слуга народа" — 2380. Среди других парламентских фракций и групп количество помощников распределилось следующим образом:

"Батькивщина" — 387;

"Европейская солидарность" — 325;

"Платформа за жизнь и мир" — 253;

"За будущее" — 253;

"Доверие" — 245;

"Восстановление Украины" — 241;

"Голос" — 187;

внефракционные — 178.

Инфографика количества помощников нардепов по фракциям и группам Фото: Рух ЧЕСНО

"В среднем у одного народного депутата 11 помощников. Среди фракций больше всего помощников на одного нардепа приходится в "Батькивщине" — 16, в "Европейской солидарности" — 12, 10 в "Слуге народа" и 9 в "Голосе", — говорится в материале.

Инфографика среднего количества помощников на одного нардепа по фракциям и группам Фото: Рух ЧЕСНО

Максимальное количество помощников (31) наняли семь парламентариев:

Сергей Гривко "Слуга Народа";

Александр Фельдман "Восстановление Украины";

Виктор Мялик "За будущее";

Георгий Мазурашу "Слуга Народа";

Анатолий Драбовский "Слуга Народа";

Михаил Лаба "Слуга Народа";

Александр Герега "За будущее".

Большинство помощников (3295) работают у народных депутатов на общественных началах, не получая зарплаты из государственного бюджета Украины. 67 помощников работают по срочному трудовому договору, но совмещают это с другой работой. Остальные 1087 — по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Инфографика количества помощников нардепов Фото: Рух ЧЕСНО

Как отметили аналитики движения "Чесно" с недавних пор каждый народный депутат получил возможность забронировать двух своих помощников, работающих по трудовому договору на полную ставку.

Напомним, 23 сентября прокурор САП сообщила, что нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко, обвиняемый в попытке подкупа руководства Государственного агентства восстановления, сбежал в Румынию.