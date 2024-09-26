По 11 на кожного: аналітики підрахували, скільки помічників працюють на нардепів ВРУ (інфографіка)

Як зазначили експерти руху "Чесно", кожен з 401 народного обранця може забронювати по два помічники, які працюють за трудовим договором на повну ставку.

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Загальна кількість помічників народних депутатів України у Верховній Раді становить 4449 осіб, більшість з них перебувають на громадських засадах, тобто не отримують зарплати з державного бюджету України. Про це пише рух "Чесно".

Зараз у Верховній раді налічується 401 народний обранець, кожен з яких, згідно із законодавством, може мати максимум 31 помічника.

Найбільшу кількість помічників мають представники найчисельнішої фракції у парламенті — "Слуга Народу" — 2380. Серед інших парламентських фракцій та груп кількість помічників розподілилась наступним чином:

"Батьківщина" — 387;

"Європейська солідарність" — 325;

"Платформа за життя та мир" — 253;

"За майбутнє" — 253;

"Довіра" — 245;

"Відновлення України" — 241;

"Голос" — 187;

позафракційні — 178.

Інфографіка кількості помічників нардепів за фракціями та групами Фото: Рух ЧЕСНО

"В середньому в одного народного депутата 11 помічників. Серед фракцій найбільше помічників на одного нардепа припадає у "Батьківщині" — 16, у "Європейській солідарності" — 12, 10 у "Слузі народу" та 9 у "Голосі", — йдеться у матеріалі.

Інфографіка середньої кількості помічників на одного нардепа за фракціями та групами Фото: Рух ЧЕСНО

Максимальну кількість помічників (31) найняли семеро парламентарів:

Сергій Гривко "Слуга Народу";

Олександр Фельдман "Відновлення України";

Віктор М'ялик "За майбутнє";

Георгій Мазурашу "Слуга Народу";

Анатолій Драбовський "Слуга Народу";

Михайло Лаба "Слуга Народу";

Олександр Герега "За майбутнє".

Більшість помічників (3295) працюють у народних депутатів на громадських засадах, не отримуючи зарплати з державного бюджету України. 67 помічників працюють за строковим трудовим договором, але поєднують це з іншою роботою. Решта 1087 — за строковим трудовим договором на постійній основі.

Інфографіка кількості помічників нардепів Фото: Рух ЧЕСНО

Як зазначили аналітики руху "Чесно" віднедавна кожен народний депутат отримав можливість забронювати двох своїх помічників, які працюють за трудовим договором на повну ставку.

Нагадаємо, 23 вересня прокурорка САП повідомила, що нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупу керівництва Державного агентства відбудови, утік до Румунії.