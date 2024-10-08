Под Кривым Рогом нашли мертвым экс-кандидата в мэры Дмитрия Шевчика, — СМИ (фото)

По данным местного издания, Дмитрий Шевчик мог покончить с собой на турбазе в Кудашевке из охотничьего карабина "Сайга". В полиции подтвердили факт смерти мужчины, но имени не назвали. Предварительно следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство.

Related video

В Криворожском районе найден мертвым бывший кандидат на должность городского головы Кривого Рога Дмитрий Шевчик. Об этом сообщило местное издание "СВОИ" во вторник, 8 октября.

По предварительной информации, бывший генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) группы "Метинвест" умер на туристической базе в поселке Кудашевка, недалеко от Кривого Рога. СМИ пишут, что Шевчик мог застрелиться из ружья.

"Предварительно, мужчина мог покончить с собой из охотничьего карабина "Сайга", — говорится в сообщении.

Дмитрия Шевчика нашли мертвым под Кривым Рогом Дмитрия Шевчика нашли мертвым под Кривым Рогом Дмитрия Шевчика нашли мертвым под Кривым Рогом Дмитрия Шевчика нашли мертвым под Кривым Рогом Дмитрия Шевчика нашли мертвым под Кривым Рогом

В 15:07 полиция Днепропетровской области подтвердила смерть мужчины на одной из баз отдыха в Криворожском районе, однако фамилии и имени погибшего не назвали.

Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции, криминалистическая лаборатория, передвижная криминалистическая лаборатория НИЭКЦ МВД и судебно-медицинский эксперт. Продолжается осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, установление и опрос свидетелей.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УКУ с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".

На месте смерти Шевчика работает полиция Фото: Национальная полиция На месте смерти Шевчика работает полиция Фото: Национальная полиция

Что известно о Дмитрии Шевчике

Дмитрию Шевчику 47 лет. Женат, у него трое сыновей. Работал на должности генерального директора Центрального горно-обогатительного комбината.

В 2015 году был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Оппозиционный блок".

Дмитрий Шевчик баллотировался на должность городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

Согласно данным ОО "Рух ЧЕСНО", в первом туре за него проголосовало 25,94% избирателей. Шевчик занял второе место, выйдя во второй тур. Его оппонентом был действующий на то время городской голова Юрий Вилкул, который получил 44,96%, но из-за проблем со здоровьем снял свою кандидатуру в пользу представителя ныне запрещенной ОПЗЖ Константина Павлова.

По итогам второго тура голосования Павлов был избран Криворожским городским головой. В августе 2021 года он был найден мертвым в собственном доме в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом с телом лежало оружие. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 — умышленное убийство.

Позже в полиции заявили, что рассматривают три основные версии гибели Константина Павлова. Это убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием

Осенью 2021 года мертвыми также нашли двух братьев Павлова — Андрея и Бориса.

Напомним, 4 октября в возрасте 75 лет умер Анатолий Коньков — футболист, тренер, мастер спорта международного класса, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.